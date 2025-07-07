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Вот какие виды тренировок советуют людям невысокого роста

Понедельник 07 июля 2025 11:05
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Вот какие виды тренировок советуют людям невысокого роста Фото: Какие тренировки подходят для невысоких людей (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Рост не является определяющим фактором для спортсмена; многие виды спорта ценят ловкость, координацию и относительную силу больше, чем сантиметры. Если вы невысокого роста и думаете, что спорт не для вас, вы ошибаетесь.

Какие активности подойдут людям невысокого роста, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Сила, баланс и техника

В силовых видах спорта, таких как тяжелая атлетика и пауэрлифтинг, более компактная костная структура является ключевым фактором. Согласно различным источникам, более короткие рычаги обеспечивают большую стабильность и эффективные подъемы, поскольку путь штанги короче. Кроме того, их более высокое соотношение мышечной массы к массе тела дает им некоторое преимущество.

Художественная гимнастика является еще одним ярким примером, и спортсменки, такие как Симона Байлз, демонстрируют это. Ее низкий рост способствует вращению и контролю тела в воздухе, что подтверждается реальным физическим преимуществом, описанным спортивной наукой.

В дзюдо, борьбе и боевых искусствах, таких как BJJ или тхэквондо, низкий центр тяжести и короткие растяжки используются для выполнения бросков, эффективных захватов и разработки надежной защиты. В смешанных единоборствах (ММА) невысокие бойцы, как правило, имеют больший контроль в партере и большую относительную силу.

Ловкость, скорость и точность

В дисциплинах, где быстрая реакция и ловкость имеют решающее значение, невысокий рост является не недостатком, а наоборот. В футболе или футзале такие игроки, как Лионель Месси или Андрес Иньеста, показали, что невысокий рост связан с лучшим контролем мяча, балансом и взрывными изменениями направления. Низкий центр тяжести облегчает дриблинг.

В волейболе роль либеро предназначена для тех, кто не прыгает высоко, но отлично владеет скоростью и рефлексами, и тренеры часто ищут ловких и невысоких игроков. Аналогично, в бадминтоне или теннисе короткий размах компенсируется быстрой работой ног и рефлексами, что позволяет невысоким людям более свободно передвигаться по корту.

Кроме того, индивидуальные целевые виды спорта, такие как стрельба или стрельба из лука, выигрывают от большей стабильности, которую предлагает невысокий рост. С низким центром тяжести, быстрыми рефлексами и компактными мышцами, невысокие люди имеют свое собственное пространство для спортивного триумфа.

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