ЦИК Молдовы утвердил победу Санду на выборах президента
Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов президента в Молдовы. Победу одержала кандидат от партии "Действие и Солидарность" Майя Санду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно протоколу итоговых результатов президентских выборов от 3 ноября, утвержденному ЦИК, из 1 680 569 голосов, поданных действительно
- 930139 получила действующий президент Майя Санду, которую поддерживает партия "Действия и солидарности",
- 750430 голосов набрал поддерживаемый партией экс-генпрокурор Александр Стояногло Социалисты из Республики Молдова (ПСРМ).
По данным ЦИК, на избирательные участки появилось 1699945 избирателей, или 54,31% от общего количества граждан, имеющих право голоса, зарегистрированных в списках избирателей.
Следует также отметить, что более 328 855 избирателей проголосовали на 231 избирательном участке, созданном в диаспоре, являющемся наибольшим количеством избирателей с момента организации выборов за рубежом.
К тому же голоса диаспоры обеспечили победу Санду, тогда как Александр Стояногло набрал большинство голосов на территории Республики Молдова.
На заседании 9 ноября члены ЦИК также утвердили отчет о результатах организации и проведения выборов президента 20 октября и 3 ноября и намерены подать его на рассмотрение Конституционного суда, имеющего 10 дней рассмотреть его и принять решение о подтверждении результатов выборов и признании мандата президента.
Президентские выборы в Молдове
Заметим, что на прошедших 3 ноября выборах президента Молдовы главными оппонентами были действующая президент страны Майя Санду и бывший прокурор Молдовы Александр Стояногло.
По результатам второго тура Санду набрала 55,35% голосов и победила пророссийского соперника.
Однако не обошлось и без РФ. В частности, известно, что Российская Федерация и ее агенты пытались повлиять на результаты выборов.
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