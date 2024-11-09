ЦИК Молдовы утвердил победу Санду на выборах президента

Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов президента в Молдовы. Победу одержала кандидат от партии "Действие и Солидарность" Майя Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Согласно протоколу итоговых результатов президентских выборов от 3 ноября, утвержденному ЦИК, из 1 680 569 голосов, поданных действительно

930139 получила действующий президент Майя Санду, которую поддерживает партия "Действия и солидарности",

750430 голосов набрал поддерживаемый партией экс-генпрокурор Александр Стояногло Социалисты из Республики Молдова (ПСРМ).

По данным ЦИК, на избирательные участки появилось 1699945 избирателей, или 54,31% от общего количества граждан, имеющих право голоса, зарегистрированных в списках избирателей.

Следует также отметить, что более 328 855 избирателей проголосовали на 231 избирательном участке, созданном в диаспоре, являющемся наибольшим количеством избирателей с момента организации выборов за рубежом.

К тому же голоса диаспоры обеспечили победу Санду, тогда как Александр Стояногло набрал большинство голосов на территории Республики Молдова.