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Выборы президента в Молдове: ЦИК завершила подсчет голосов, известны результаты

Понедельник 04 ноября 2024 14:53
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Выборы президента в Молдове: ЦИК завершила подсчет голосов, известны результаты Фото: Мая Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Молдове завершился второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия подсчитала все голоса.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы.

Всего было подсчитано более 1,68 миллиона голосов. Согласно результатам второго тура выборов:

  • за Майю Санду проголосовали 55,33% (929 964 голосов);
  • Александр Стояногло - 44,67% (750 644 голосов).

Выборы президента в Молдове: ЦИК завершила подсчет голосов, известны результаты

Фото: результаты выборов в Молдове (pv.cec.md)

Выборы в Молдове

Недавно в Молдове прошел первый тур президентских выборов и референдум о вступлении страны в Европейский Союз (ЕС). Во время избирательного процесса Министерство иностранных дел Молдовы обвинило Россию, заявив, что она намеренно организовывала очереди на избирательных участках, создавая препятствия для голосования.

Кроме того, вице-премьер-министр Кристина Герасимова сообщила, что Российская Федерация (РФ) ведет масштабную кампанию для дестабилизации политической ситуации в Молдове. По ее словам, Москва выделила около 100 миллионов евро для подрыва как президентских выборов, так и референдума.

Вчера же, 3 ноября, проходил второй тур президентских выборов. О том, как реагировал мир на победу Санду - в материале РБК-Украина.

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