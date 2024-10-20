Министерство иностранных дел Молдовы открыло в России два избирательных участка для председательства на выборах президента. Однако, вероятно, русские искусственно создали очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker .

На выборах президента Молдовы и конституционном референдуме о европейской интеграции в России открыли только два избирательных участка. Центральная избирательная комиссия предлагала открыть пять участков, но в министерстве иностранных дел сочли невозможным "с логистической точки зрения" организовать выборы на всех пяти участках.

В МИДе заявили, что избирательные участки в России открылись в 07:00 по местному времени и работают в обычном режиме. Но российские СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео очередей на избирательные участки в России, которые открыты в здании посольства Молдовы в Москве.

"Министерство предполагало возможное скопление людей вследствие попыток организовать незаконную транспортировку избирателей на участки. Во время подготовки к выборам мы предупредили российские власти о попытках некоторых групп организованно доставлять граждан в участки, расположенные в нашем посольстве в Москве. Поэтому считаем, что скопление людей у этих двух участков в России создали искусственно, чтобы поставить под угрозу избирательный процесс", - сказали в МИД.

В министерстве также подчеркнули, что избирательные участки в Москве оснащены максимальным числом бюллетеней - по 5000 для каждого участка.