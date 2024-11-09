ЦВК Молдови затвердила перемогу Санду на виборах президента
Центральна виборча комісія підбила підсумки виборів президента у Молдові. Перемогу одержала кандидат від партії "Дія і Солідарність" Майя Санду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Згідно з протоколом підсумкових результатів президентських виборів від 3 листопада, затвердженим ЦВК, з 1 680 569 голосів, поданих дійсно
- 930 139 отримала чинний президент Майя Санду, яку підтримує партія "Дії та солідарності",
- 750 430 голосів набрав підтримуваний партією екс-генпрокурор Олександр Стояногло Соціалісти з Республіки Молдова (ПСРМ).
За даними ЦВК, на виборчі дільниці з'явилося 1 699 945 виборців, або 54,31% від загальної кількості громадян, які мають право голосу, зареєстрованих у списках виборців.
Варто також зазначити, що понад 328 855 виборців проголосували на 231 виборчій дільниці, створеній в діаспорі, що є найбільшою кількістю виборців з моменту організації виборів за кордоном.
До того ж саме голоси діаспори забезпечили перемогу Санду, тоді як Олександр Стояногло набрав більшість голосів на території Республіка Молдова.
На засіданні 9 листопада члени ЦВК також затвердили звіт про результати організації та проведення виборів президента 20 жовтня та 3 листопада та мають намір подати його на розгляд Конституційного суду, який має 10 днів розглянути його та прийняти рішення про підтвердження результатів виборів та визнання чинності мандата президента.
Президентські вибори у Молдові
Зауважимо, що на виборах президента Молдови, які пройшли 3 листопада, головними опонентами були чинна президент країни Майя Санду та колишній прокурор Молдови Олександр Стояногло.
За результатами другого туру, Санду набрала 55,35% голосів і перемогла проросійського суперника.
Проте не обійшлось і без РФ. Зокрема відомо, що Російська Федерація та її агенти намагалися вплинути на результати виборів.
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