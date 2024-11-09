ЦВК Молдови затвердила перемогу Санду на виборах президента

Центральна виборча комісія підбила підсумки виборів президента у Молдові. Перемогу одержала кандидат від партії "Дія і Солідарність" Майя Санду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Згідно з протоколом підсумкових результатів президентських виборів від 3 листопада, затвердженим ЦВК, з 1 680 569 голосів, поданих дійсно

930 139 отримала чинний президент Майя Санду, яку підтримує партія "Дії та солідарності",

750 430 голосів набрав підтримуваний партією екс-генпрокурор Олександр Стояногло Соціалісти з Республіки Молдова (ПСРМ).

За даними ЦВК, на виборчі дільниці з'явилося 1 699 945 виборців, або 54,31% від загальної кількості громадян, які мають право голосу, зареєстрованих у списках виборців.

Варто також зазначити, що понад 328 855 виборців проголосували на 231 виборчій дільниці, створеній в діаспорі, що є найбільшою кількістю виборців з моменту організації виборів за кордоном.

До того ж саме голоси діаспори забезпечили перемогу Санду, тоді як Олександр Стояногло набрав більшість голосів на території Республіка Молдова.