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ЦВК Молдови затвердила перемогу Санду на виборах президента

Молдова, Субота 09 листопада 2024 18:49
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ЦВК Молдови затвердила перемогу Санду на виборах президента Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Центральна виборча комісія підбила підсумки виборів президента у Молдові. Перемогу одержала кандидат від партії "Дія і Солідарність" Майя Санду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з протоколом підсумкових результатів президентських виборів від 3 листопада, затвердженим ЦВК, з 1 680 569 голосів, поданих дійсно

  • 930 139 отримала чинний президент Майя Санду, яку підтримує партія "Дії та солідарності",
  • 750 430 голосів набрав підтримуваний партією екс-генпрокурор Олександр Стояногло Соціалісти з Республіки Молдова (ПСРМ).

За даними ЦВК, на виборчі дільниці з'явилося 1 699 945 виборців, або 54,31% від загальної кількості громадян, які мають право голосу, зареєстрованих у списках виборців.

Варто також зазначити, що понад 328 855 виборців проголосували на 231 виборчій дільниці, створеній в діаспорі, що є найбільшою кількістю виборців з моменту організації виборів за кордоном.

До того ж саме голоси діаспори забезпечили перемогу Санду, тоді як Олександр Стояногло набрав більшість голосів на території Республіка Молдова.

На засіданні 9 листопада члени ЦВК також затвердили звіт про результати організації та проведення виборів президента 20 жовтня та 3 листопада та мають намір подати його на розгляд Конституційного суду, який має 10 днів розглянути його та прийняти рішення про підтвердження результатів виборів та визнання чинності мандата президента.

Президентські вибори у Молдові

Зауважимо, що на виборах президента Молдови, які пройшли 3 листопада, головними опонентами були чинна президент країни Майя Санду та колишній прокурор Молдови Олександр Стояногло.

За результатами другого туру, Санду набрала 55,35% голосів і перемогла проросійського суперника.

Проте не обійшлось і без РФ. Зокрема відомо, що Російська Федерація та її агенти намагалися вплинути на результати виборів.

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