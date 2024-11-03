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ЦИК Молдовы сообщил о нескольких кибератаках на свои сайты

Молдова, Воскресенье 03 ноября 2024 19:14
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ЦИК Молдовы сообщил о нескольких кибератаках на свои сайты Фото: Выборы в Молдове (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В день второго тура выборов президента Молдовы на информационные ресурсы центральной избирательной комиссии было совершено несколько хакерских атак. Служба информации и безопасности уведомила комиссию об инцидентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Служба информации и безопасности сообщила нам несколько инцидентов кибербезопасности, которые временно повлияли на доступность информационных ресурсов ЦИК. Мы стали объектом кибератаки DDOS, которая повлияла на работу сайтов", - рассказали в ЦИК.

Комиссия сообщила, что специалисты быстро возобновили работу систем и приняли дополнительные меры по защите.

"Мы осуждаем любые попытки нарушить избирательное законодательство и незаконно повлиять на ход голосования", - подытожили в ЦИК.

Заметим, что ранее сегодня полиция зафиксировала организованный подвоз людей на участки для проведения выборов.

Кроме того, Молдова обвинила Россию во вмешательстве в выборы президента и попытке сорвать голосование.

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