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ЦВК Молдови повідомила про кілька кібератак на свої сайти

Молдова, Неділя 03 листопада 2024 19:14
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ЦВК Молдови повідомила про кілька кібератак на свої сайти Фото: Вибори в Молдові (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В день другого туру виборів президента Молдови на інформаційні ресурси центральної виборчої комісії було скоєно кілька хакерських атак. Служба інформації та безпеки сповістила комісію про інциденти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Служба інформації та безпеки повідомила нам про кілька інцидентів кібербезпеки, які тимчасово вплинули на доступність інформаційних ресурсів ЦВК. Ми стали об'єктом кібератаки DDOS, яка вплинула на роботу сайтів", - розповіли у ЦВК.

Комісія повідомила, що фахівці швидко відновили роботу систем і вжили додаткових заходів для захисту.

"Ми засуджуємо будь-які спроби порушити виборче законодавство і незаконно вплинути на перебіг голосування", - підсумували у ЦВК.

Зауважмо, що раніше сьогодні поліція зафіксувала організоване підвезення людей на дільниці для проведення виборів.

Крім того, Молдова звинуватила Росії у втручання у вибори президента та намаганні зірвати голосування.

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