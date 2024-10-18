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РФ потратила 100 млн евро, чтобы сорвать выборы и референдум в Молдове, - вице-премьер

Молдова, Пятница 18 октября 2024 21:42
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РФ потратила 100 млн евро, чтобы сорвать выборы и референдум в Молдове, - вице-премьер Фото: РФ потратила 100 млн евро, чтобы сорвать выборы и референдум в Молдове (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия потратила около 100 млн евро, пытаясь сорвать президентские выборы в Молдове, а также референдум по вступлению страны в ЕС.

Об этом заявила вице-премьер-министр Молдовы Кристина Герасимова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По ее словам, Россия проводила в Молдове операции по дезинформации и дестабилизации, а также подкупала избирателей.

"Для наших партнеров должно быть понятно одно: мы являемся полигоном для испытания новых методов - и все, что сработает в Молдове, используют и в других странах", - отметила Герасимова.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что для России важно не дать Молдове вступить в ЕС. Среди прочего, РФ распространяет нарратив о том, что членство в блоке равнозначно войне.

По словам Герасимовой, из-за вторжения РФ в Украину молдаване опасаются голосовать за вступление в ЕС на референдуме.

Она отметила, что Россия рассматривает прокремлевское правительство в Молдове как мощный рычаг влияния в войне с Украиной.

Кремль же категорически отвергает обвинения во вмешательстве в президентскую гонку в Молдове.

Выборы в Молдове

Напомним, 20 октября в Молдове пройдут выборы президента. В настоящее время действующая президент Майя Санду имеет самый большой рейтинг.

Ей противостоят бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, популист Ренато Усатый и независимая кандидат Ирина Влах.

Следует отметить, что все они являются "путинферштеерами", но не объявляют о своих связях с Россией.

Добавим, в тот же день в Молдове пройдет референдум по вступлению страны в ЕС.

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