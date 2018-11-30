Мей вимагає повного та прозорого розслідування вбивства Хашкаджі

Фото: Джамаль Хашкаджі (flickr.com pomed)

Тереза Мей повідомила, що планує зустрітись з принцом Саудівської Аравії Мохаммедом ібн Салманом

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вимагає розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, тіло якого виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі. Про це вона сказала журналістам під час польоту на саміт "Великої двадцятки" в Аргентині, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Aljazeera.

Також Тереза Мей повідомила, що планує зустрітись з принцом Саудівської Аравії Мохаммедом ібн Салманом, щоб обговорити вбивство журналіста.

"Ми хочемо бачити повне й прозоре розслідування того, що сталося (з Хашкаджі - ред.) та притягнення винних до відповідальності", - сказала британський прем'єр.

Відзначимо, Канада внесла в санкційний список 17 підданих Саудівської Аравії через вбивство саудівського журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі.

раніше Німеччина заборонила в'їзд на територію Шенгенської зони 18 громадян Саудівської Аравії, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі.

Також управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством Хашкаджі.

Нагадаємо, президент Туреччини Ердоган заявляв, що наказ про вбивство саудівського журналіста був відданий високопоставленим представником уряду Саудівської Аравії.