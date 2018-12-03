Повідомлення Хашкаджи з критикою саудівського принца можуть стати доказом

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Повідомлення були відправлені за рік до вбивства журналіста

Повідомлення вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи в WhatsApp можуть бути залучені до справи в якості доказів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Проте ці повідомлення були відправлені за рік до вбивства журналіста в саудівському консульстві в Стамбулі.

"Чим більше жертв він пожирає, тим більше він хоче. Я не здивуюся, якщо утиск торкнеться навіть тих, хто його підбадьорює", - писав журналіст про принца Саудівської Аравії.

Так, як зазначено, ці повідомлення можуть бути залучені до справи в якості доказів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджи мали намір вбити на заміській віллі в Ялові, а не в консульстві в Стамбулі.

Як повідомляється, наслідком були виявлені дві вілли, розміщені в Ялові. На одній з них і хотіли вбити Хашкаджи. Власник однієї з них - саудівський бізнесмен Мухаммед Ахмед аль-Фавзан, який є близьким другом саудівського кронпринца Мухаммада бін Салмана, другий власник - бізнесмен Ібрагім Абдулазіз аль-Омарі.

Як повідомляло РБК-Україна, у розпорядження Haberturk потрапили два аудіозаписи загальною тривалістю 11 хвилин, на яких зафіксовані останні хвилини життя вбитого саудівського журналіста.