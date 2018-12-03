ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Повідомлення Хашкаджи з критикою саудівського принца можуть стати доказом

Новини » Надзвичайні події    03.12.2018 - 00:33
Повідомлення Хашкаджи з критикою саудівського принца можуть стати доказом
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Повідомлення були відправлені за рік до вбивства журналіста

Повідомлення вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи в WhatsApp можуть бути залучені до справи в якості доказів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Проте ці повідомлення були відправлені за рік до вбивства журналіста в саудівському консульстві в Стамбулі.

"Чим більше жертв він пожирає, тим більше він хоче. Я не здивуюся, якщо утиск торкнеться навіть тих, хто його підбадьорює", - писав журналіст про принца Саудівської Аравії.

Так, як зазначено, ці повідомлення можуть бути залучені до справи в якості доказів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджи мали намір вбити на заміській віллі в Ялові, а не в консульстві в Стамбулі.

Як повідомляється, наслідком були виявлені дві вілли, розміщені в Ялові. На одній з них і хотіли вбити Хашкаджи. Власник однієї з них - саудівський бізнесмен Мухаммед Ахмед аль-Фавзан, який є близьким другом саудівського кронпринца Мухаммада бін Салмана, другий власник - бізнесмен Ібрагім Абдулазіз аль-Омарі.

Як повідомляло РБК-Україна, у розпорядження Haberturk потрапили два аудіозаписи загальною тривалістю 11 хвилин, на яких зафіксовані останні хвилини життя вбитого саудівського журналіста.

Макрон зустрінеться з саудівським принцем на полях G-20 Хашкаджі хотіли вбити на заміській віллі
Новини України Саудовская АравияжурналистыВбивство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся