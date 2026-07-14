ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сырский раскрыл потери РФ на один захваченный квадратный километр Донбасса

10:09 14.07.2026 Вт
2 мин
Главком также рассказал о новых успехах Сил обороны Украины
aimg Юлия Капитонова
Сырский раскрыл потери РФ на один захваченный квадратный километр Донбасса Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Донецкой области российские войска теряют более 400 своих солдат, чтобы оккупировать всего один квадратный километр территории.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По словам Сырского, он встретился с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

На этом фоне главком ВСУ рассказал американскому коллеге об оперативной ситуации на поле боя.

"Украинские воины прилагают все усилия, чтобы сделать каждый шаг врага максимально дорогим и изнурительным для него. Следовательно, к примеру, в Донецкой области российская армия теряет более 400 солдат, чтобы захватить 1 квадратный километр территории", - заявил Сырский.

Он также подчеркнул, что Украина должна перехватить стратегическую инициативу, поэтому прибегает к активной обороне.

Главком отметил, что происходит успешное снижение наступательного потенциала врага и ограничение его возможностей наносить массированные ракетно-авиационные удары.

С этой целью ВСУ наносят удары по объектах российского военно-промышленного комплекса на дистанциях до 2 тыс. км.

"Также в рамках Middle Strike уничтожаем логистическую сеть россиян на расстоянии до 200-300 км от линии фронта. Это тоже должно сказаться на поле боя", - добавил Сырский.

К слову, недавно РБК-Украина писала, что Сырский объявил о провале масштабного наступления России.

Кроме того, он подвел итоги ударов ВСУ по армии РФ за июнь 2026 года.

Также стало известно, что в Украине масштабируется успешный эксперимент по спасению раненых на фронте.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Войска РФ Война России против Украины Александр Сырский
Новости
Повреждена школа-интернат, были пожары: ГСЧС рассказала о последствиях атаки на Киев
Повреждена школа-интернат, были пожары: ГСЧС рассказала о последствиях атаки на Киев
Аналитика
"Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком