В российских школах готовятся "уроки прошлого", где детей обучат по стандартам военных лет. За внешним патриотизмом скрывается попытка внедрить идеологию войны в систему образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации.

В России школьников намерены обучать по образцу образовательного процесса времен Второй мировой войны. Ученикам предложат использовать логарифмические линейки, перья с чернильницами и другие атрибуты эпохи, чтобы, как утверждают организаторы, "погрузить их в атмосферу школьной жизни периода великой отечественной войны".

Такой урок пройдет в рамках проекта "Учителя победы", который продвигается на государственном уровне.

Формально инициатива призвана напомнить о трудовых и военных подвигах предков, однако эксперты отмечают, что подобные акции имеют выраженный идеологический характер.

Идеологическая подоплека "патриотического" образования

Подобные программы вписываются в стратегию Кремля по милитаризации детства. Российская власть продолжает выстраивать культ "великой победы", делая школу инструментом формирования нужного мировоззрения.

Через учебные проекты детям внушается мысль, что служба на войне — не обязанность, а почетная миссия, а вооруженная агрессия воспринимается как естественное состояние государства.

Формат "исторического урока" под видом патриотического воспитания не имеет ничего общего с реальным осмыслением событий Второй мировой. Вместо критического понимания истории детям предлагают упрощенную и героизированную картину прошлого.