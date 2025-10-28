ua en ru
Российские учителя запугивают украинскими вузами детей на оккупированных территориях

Украина, ВОТ, Вторник 28 октября 2025 06:15
Российские учителя запугивают украинскими вузами детей на оккупированных территориях Иллюстративное фото: российские учителя запугивают украинскими вузами детей на оккупированных территориях (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На оккупированных территориях Запорожья школьников пугают мифами об украинских вузах, продвигая абсурдную пропаганду. Цель — удержать молодежь на неподконтрольной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации.

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские педагоги в рамках цикла "разговоры о важном" рассказывают старшеклассникам абсурдные истории о "страшных" украинских вузах.

По данным активистов движения сопротивления "Желтая лента", детям внушают, что в украинских университетах "обучают ненавидеть россиян", "заставляют отрекаться от веры" и даже "пропагандируют наркотики и разврат".

Ложные страхи и давление на выпускников

Школьников пугают тем, что украинские дипломы якобы "не признаются в мире", а студентов отправляют на фронт за низкие оценки.

Пропагандисты стараются создать у детей впечатление, что обучение за пределами оккупации опасно и бессмысленно, формируя давление и страх перед возможностью покинуть территорию.

Реакция молодежи

Несмотря на усилия российской пропагандистской машины, школьники ищут возможности поступить в украинские вузы и покинуть оккупированные районы.

Цель кампании очевидна: через ложь и запугивание удерживать молодежь на неподконтрольной Украине территории, ограничивая их образовательные и жизненные перспективы.

Напоминаем, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уровень безработицы достиг рекордных показателей, втрое превысивших данные 1992 года, и большинство жителей вынуждены работать не за деньги, а за продуктовые наборы; на данный момент трудоустроены лишь около 30% населения.

Отметим, что зима 2025 года обещает стать ключевым этапом конфликта, и международная поддержка Украины усиливается: страны Европы рассматривают расширение помощи, чтобы укрепить обороноспособность и обеспечить стабильность энергетической системы перед новыми российскими ударами.

