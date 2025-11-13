RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В ЦПД рассказали о ситуации в районе Покровска: наступление РФ на одно из сел проваливается

Иллюстративное фото: солдаты РФ пытаются наступать в районе Покровска (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают обороняться в районе Покровска. В частности, они срывают наступление врага на село Ривне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Оборона Покровска и Мирнограда продолжается. У врага также проваливаются попытки наступления на Ривне под Покровском", - отметил Коваленко.

Фото: село Ривне Покровского района на карте (скриншот)

Бои на Покровском направлении

Напомним, российские оккупанты последний месяц активно пытаются взять Покровск под свой контроль. Отдельные группы вражеских солдат уже просочились в город, там идут бои.

Также бои идут и возле Покровска, поскольку россияне фактически хотят окружить Покровскую агломерацию.

Изначально противник стремился прорваться с юга - из районов населенных пунктов Зверево и Роза. Позже атаки переместились на запад - из стороны Котлиного в направлении промышленной зоны, расположенной на северо-западе Покровска.

В последнее время фиксируются и попытки продвижения российских подразделений с юго-восточного направления.

Несколько дней назад Десантно-штурмовые войска сообщили о том, что на тот момент в Покровске находилось более 300 оккупантов.

Также в ДШВ уточнили, что россияне использовали туман для проникновения в Покровск на легкой технике.

Сейчас цель тех солдат, которые проникли в Покровск, выйти на северные границы города, чтобы в дальнейшем перейти к окружению города.

Также 10 ноября Коваленко отмечал, что россияне не смогли окружить Покровск и Мирноград, там продолжаются очень тяжелые бои.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныПокровскВойна в Украине