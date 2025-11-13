UA

У ЦПД розповіли про ситуацію в районі Покровська: наступ РФ на одне із сіл провалюється

Ілюстративне фото: солдати РФ намагаються наступати в районі Покровська (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують оборонятися в районі Покровська. Зокрема, вони зривають наступ ворога на село Рівне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

"Оборона Покровська та Мирнограда триває. У ворога також провалюються спроби наступу на Рівне під Покровськом", - зазначив Коваленко.

Фото: село Рівне Покровського району на карті (скриншот)

Бої на Покровському напрямку

Нагадаємо, російські окупанти останній місяць активно намагаються взяти Покровськ під свій контроль. Окремі групи ворожих солдатів уже просочилися в місто, там тривають бої.

Також бої йдуть і біля Покровська, оскільки росіяни фактично хочуть оточити Покровську агломерацію.

Спочатку противник прагнув прорватися з півдня - з районів населених пунктів Звєрєве і Роза. Пізніше атаки перемістилися на захід - з боку Котлиного в напрямку промислової зони, розташованої на північному заході Покровська.

Останнім часом фіксуються і спроби просування російських підрозділів з південно-східного напрямку.

Кілька днів тому Десантно-штурмові війська повідомили про те, що на той момент у Покровську перебувало понад 300 окупантів.

Також у ДШВ уточнили, що росіяни використовували туман для проникнення в Покровськ на легкій техніці.

Наразі мета тих солдатів, які проникли в Покровськ, вийти на північні кордони міста, щоб надалі перейти до оточення міста.

Також 10 листопада Коваленко зазначав, що росіяни не змогли оточити Покровськ і Мирноград, там тривають дуже важкі бої.

