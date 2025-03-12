Генштаб ВСУ подтвердил существенное продвижение сил РФ в Курской области (карты)
Генштаб ВСУ подтвердил продвижение российских войск в Курской области. Об этом свидетельствуют карты боев, опубликованные в последние дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
На картах, которые опубликовал Генштаб за 10 и 11 марта, заметно, что зона, которую контролировали Силы обороны в Курской области, заметно уменьшилась. Россияне почти подошли к Судже. Об активности наступления российских войск в этом районе пишут с начала марта.
Как сообщали ранее источники РБК-Украина, россияне хотят пробиться к Басовке и дальше к Юнаковке Сумской области. Они пытаются перерезать дорогу Суджа-Сумы и тем самым создать оперативное окружение украинских войск.
В сводке Генерального штаба ВСУ за 10 марта отмечалось, что в операционной зоне в Курской области украинские подразделения отбили 11 атак российских войск. Армия РФ нанесла 41 авиационный удар с применением 61 управляемой бомбы, а также осуществила 272 артиллерийских обстрела позиций войск и населенных пунктов, в том числе 19 - из реактивных систем залпового огня.
Фото: карты боев в Курской области 10 марта (facebook.com/GeneralStaff.ua)
За прошедшие сутки, 11 марта, украинские силы в Курской области отбили 33 атаки россиян. Враг нанес 22 авиационных удара с применением 28 управляемых авиабомб, а также совершил 280 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, девять - из РСЗО.
Фото: карты боев в Курской области 11 марта (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Ситуация в Курской области
В последние дни ситуация в Курской области значительно усложнилась. Как известно, россияне усилили наступление, пытаясь продвинуться к важной трассе Сумы-Суджа.
Источники РБК-Украина подтверждают, что враг хочет создать оперативное окружение украинских войск. Поэтому сейчас принимаются меры для стабилизации ситуации в Курской области и планируются контрмеры.
Аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры подтверждают продвижение россиян на юг от Суджи.
Подробнее о ситуации в Курской области и удержат ли ВСУ позиции - в материале РБК-Украина.
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