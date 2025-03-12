Российские войска начали наступление на Суджу в Курской области, - ISW

Российские войска продолжают наступление на Суджу в Курской области, захватывая новые территории. Геолокационные кадры подтверждают продвижение россиян к югу от Суджи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Российские войска продолжают продвижение в Курской области, а последние геолокационные данные подтверждают, что российские силы, вероятно, начали наступление на город Суджа.

По данным ISW, 11 марта были опубликованы кадры, которые показывают, что российские войска захватили несколько населенных пунктов, в частности Бондаревку (к востоку от Суджи), Замостье и Махновку (юго-восток от Суджи). Другие геолокационные кадры показывают, что войска РФ продвинулись также в направлении центральной Зозулевки, к юго-востоку от Колмакова и Куриловки.

Фото: отчет американского Института изучения войны

Российские военкоры заявили, что войска РФ захватили Казачью Локню и Княжий 2, что заставило украинские подразделения отступить из этих районов. Они также сообщают, что российские подразделения, в частности 22-й мотострелковый полк и 155-я морская пехотная бригада, продвинулись на юг от Свердликово и продолжают продвижение на восток по трассе 38К-030 Коронево-Суджа.

Рейдовые операции

В отчете ISW говорится, что ситуация на южных окраинах Суджи также остается напряженной, ведь подразделения российской 11-й воздушно-десантной бригады продвигаются в направлении самого города со стороны Мирного. Российские военные также сообщают о захвате таких населенных пунктов, как Колмаков и Дмитрюков, что позволяет российским войскам укрепить свои позиции вокруг Суджи.

Одновременно с наступательными действиями российских войск продолжаются рейдовые операции вдоль международной границы между Сумской и Курской областями. По данным украинских военных, российские диверсионно-разведывательные группы активно действуют на приграничных территориях, в частности к югу от Теткино (северо-запад от Курской области).

Эти группы осуществляют атаки на пограничные пункты в Сумской и Черниговской областях Украины. Украинские пограничники также сообщают об усилении российских ударов беспилотниками и артиллерией по приграничным районам Сумской области.