Российские войска начали наступление на Суджу в Курской области, - ISW
Российские войска продолжают наступление на Суджу в Курской области, захватывая новые территории. Геолокационные кадры подтверждают продвижение россиян к югу от Суджи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Российские войска продолжают продвижение в Курской области, а последние геолокационные данные подтверждают, что российские силы, вероятно, начали наступление на город Суджа.
По данным ISW, 11 марта были опубликованы кадры, которые показывают, что российские войска захватили несколько населенных пунктов, в частности Бондаревку (к востоку от Суджи), Замостье и Махновку (юго-восток от Суджи). Другие геолокационные кадры показывают, что войска РФ продвинулись также в направлении центральной Зозулевки, к юго-востоку от Колмакова и Куриловки.
Фото: отчет американского Института изучения войны
Российские военкоры заявили, что войска РФ захватили Казачью Локню и Княжий 2, что заставило украинские подразделения отступить из этих районов. Они также сообщают, что российские подразделения, в частности 22-й мотострелковый полк и 155-я морская пехотная бригада, продвинулись на юг от Свердликово и продолжают продвижение на восток по трассе 38К-030 Коронево-Суджа.
Рейдовые операции
В отчете ISW говорится, что ситуация на южных окраинах Суджи также остается напряженной, ведь подразделения российской 11-й воздушно-десантной бригады продвигаются в направлении самого города со стороны Мирного. Российские военные также сообщают о захвате таких населенных пунктов, как Колмаков и Дмитрюков, что позволяет российским войскам укрепить свои позиции вокруг Суджи.
Одновременно с наступательными действиями российских войск продолжаются рейдовые операции вдоль международной границы между Сумской и Курской областями. По данным украинских военных, российские диверсионно-разведывательные группы активно действуют на приграничных территориях, в частности к югу от Теткино (северо-запад от Курской области).
Эти группы осуществляют атаки на пограничные пункты в Сумской и Черниговской областях Украины. Украинские пограничники также сообщают об усилении российских ударов беспилотниками и артиллерией по приграничным районам Сумской области.
Бои за Курскую область
Ранее сообщалось, что российские войска укрепляют свои позиции в Курской области и, вероятно, готовятся к наступлению на Суджу. Геолокационные материалы, опубликованные 10 марта, показывают, что российские подразделения продвинулись к центру Мартыновки, что находится к северо-востоку от Суджи.
По информации The Telegraph, около 10 тысяч украинских военных могут оказаться в окружении из-за прорыва российских сил и наступления на важные пути снабжения. Журналисты предполагают, что эта ситуация может быть связана с ограничением доступа Украины к американской разведке.
Несмотря на это, российские войска продолжают наступать традиционной тактикой, пытаясь продвинуться в отдельных районах.