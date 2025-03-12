Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области

Украинские войска выполняют поставленные задачи в Курской области. А военное командование их координирует, акцентируя на сохранении жизней личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга.

"Наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи. Русские пытаются однозначно максимально давить на наши войска", - сказал он. В то же время, по его словам, военное командование делает то, что должно делать - сохраняет максимум жизней наших воинов.