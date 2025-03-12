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Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области

Украина, Среда 12 марта 2025 15:19
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Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские войска выполняют поставленные задачи в Курской области. А военное командование их координирует, акцентируя на сохранении жизней личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга.

"Наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи. Русские пытаются однозначно максимально давить на наши войска", - сказал он.

В то же время, по его словам, военное командование делает то, что должно делать - сохраняет максимум жизней наших воинов.

Ситуация в Курской области

Украинские военные с лета ведут нступление в Курской области (Россия). Это позволяла обезопасить от открытия нового фронта Сумскую, Харьковскую области.

Но с недавнего времени россияне начали контрнаступление в этой области. Буквально утром сообщалось, что российские войска продолжают наступление на Суджу в Курской области, захватывая новые территории. Геолокационные кадры подтверждают продвижение россиян к югу от Суджи.

Подробнее о ситуации в Курской области - читайте в материале РБК-Украина.

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