Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области
Украинские войска выполняют поставленные задачи в Курской области. А военное командование их координирует, акцентируя на сохранении жизней личного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга.
"Наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи. Русские пытаются однозначно максимально давить на наши войска", - сказал он.
В то же время, по его словам, военное командование делает то, что должно делать - сохраняет максимум жизней наших воинов.
Ситуация в Курской области
Украинские военные с лета ведут нступление в Курской области (Россия). Это позволяла обезопасить от открытия нового фронта Сумскую, Харьковскую области.
Но с недавнего времени россияне начали контрнаступление в этой области. Буквально утром сообщалось, что российские войска продолжают наступление на Суджу в Курской области, захватывая новые территории. Геолокационные кадры подтверждают продвижение россиян к югу от Суджи.
Подробнее о ситуации в Курской области - читайте в материале РБК-Украина.
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