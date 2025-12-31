ua en ru
Партнерство выйдет на новый уровень: Си Цзиньпин и Путин обсудили планы на следующий год

Россия, Среда 31 декабря 2025 11:20
Партнерство выйдет на новый уровень: Си Цзиньпин и Путин обсудили планы на следующий год Фото: лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин обменялись новогодними поздравлениями. Они договорились и в дальнейшем поддерживать тесное взаимодействие и углублять двустороннее партнерство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Китая.

В поздравлении Си Цзиньпин напомнил, что в 2025 году Китай и Россия отмечают 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Мировой антифашистской войне.

"Это посылает мощный сигнал миру о том, что мир, справедливость и народ в конце концов победят", - отметил председатель КНР.

Си также подчеркнул, что прошлый год стал периодом существенного продвижения всестороннего стратегического партнерства между Китаем и РФ. По его словам, лидеры двух стран дважды встречались - в Пекине и Москве - и обсуждали ключевые вопросы, представляющие взаимный интерес.

В МИД Китая отметили, что Си Цзиньпин выразил готовность и в дальнейшем поддерживать тесные контакты с Путиным и совместно направлять развитие китайско-российских отношений.

Путин, со своей стороны, заявил, что стратегическое партнерство между Россией и Китаем в прошлом году сохраняло "хорошие темпы развития". Он также упомянул о двух встречах с председателем КНР и традиционно заявил о совместной с Китаем "победе над нацистской Германией и японским милитаризмом".

"Путин выразил готовность поддерживать тесный контакт с Си Цзиньпином по вопросам двусторонних отношений и важных международных вопросов", - добавили в МИД КНР.

В то же время китайское внешнеполитическое ведомство не сообщает об обмене новогодними поздравлениями Си Цзиньпина с лидерами других государств.

Сотрудничество России и Китая

Напомним, официально Китай декларирует нейтралитет в отношении войны России против Украины. В то же время Пекин продолжает тесное сотрудничество с Москвой, а ряд китайских компаний поставляет в РФ товары двойного назначения, которые могут использоваться в военном производстве.

Кроме того, Китай закупает российские нефть и газ, что фактически обеспечивает Кремлю дополнительные финансовые ресурсы для ведения войны. В июне The Economist сообщал, что Пекин стал ключевым поставщиком для российской военной машины и, вероятно, мог передавать летальные вооружения.

Агентство Reuters также писало о поставках в Россию китайских боевых двигателей под прикрытием "промышленных холодильных установок". Ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявлял, что прекращение поддержки со стороны Китая могло бы завершить войну в Украине уже на следующий день.

Владимир Путин Российская Федерация Китай Си Цзиньпинь
