Китай отреагировал на критику Зеленского относительно энергосотрудничества с РФ

Понедельник 29 декабря 2025 15:32
Китай отреагировал на критику Зеленского относительно энергосотрудничества с РФ
Автор: Ірина Глухова

Китай отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского о нежелании Пекина участвовать в мирном урегулировании войны и наращивании импорта российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня.

Перед визитом в США Зеленский заявил, что не видит готовности Китая присоединиться к мирному процессу. Он также обратил внимание на то, что Пекин увеличил импорт энергоносителей из России, тогда как Москва направляет полученные средства на ведение войны.

Представитель МИД КНР, комментируя эти заявления, отметил, что с начала полномасштабной войны Пекин поддерживает тесный контакт со всеми сторонами, в частности с Украиной и Россией, и последовательно выступает за прекращение огня и начало мирных переговоров.

По его словам, эти усилия очевидны для международного сообщества, а "Китай и в дальнейшем будет поддерживать все инициативы, направленные на достижение мира".

В то же время Линь Цзянь не привел конкретных примеров результативного участия Китая в мирных процессах по Украине, однако заверил, что Пекин продолжит играть "конструктивную роль".

"Китай поддерживает любые усилия, способствующие миру, и будет продолжать играть конструктивную роль в этом направлении", - заявил дипламат.

Что предшествовало

27 декабря Зеленский перед журналистами сказал, что Китай пока не демонстрирует готовности присоединиться к мирному урегулированию войны. Действия Пекина лишь усиливают финансовые возможности России для продолжения агрессии против Украины.

По словам главы государства, Китай значительно увеличил закупку российских энергоресурсов, став их крупнейшим импортером.

"Деньги от экспорта российской энергетики Россия тратит на войну", - подчеркнул президент.

