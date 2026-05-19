В ЦПД увидели тревожный сигнал в новых заявлениях РФ по Балтии

19.05.2026
2 мин
После после подобных заявлений Москва обычно переходит к делам
aimg Мария Науменко
Фото: руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко (Getty Images)

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что агрессивная риторика России в отношении стран Балтии может свидетельствовать о подготовке новых провокаций против НАТО.

По словам Коваленко, заявления Службы внешней разведки РФ нередко предшествуют реальным действиям или провокациям со стороны России.

"Чаще заявления СВР РФ предшествуют намерениям россиян осуществить какие-то действия или провокации", - отметил он.

В ЦПИ обратили внимание на усиление агрессивной риторики России в отношении стран Балтии, а также на риск дроновых и гибридных провокаций против государств НАТО.

"Соответственно, учитывая рост агрессивных настроений РФ в информационном поле в отношении стран Балтии, а также намерения осуществления дроновых и гибридных провокаций против стран НАТО, можно предположить, что РФ попытается делать что-то плохое", - добавил Коваленко.

Напомним, в начале мая ситуация в воздушном пространстве стран Балтии существенно обострилась из-за провокаций со стороны РФ. В частности, в ночь на 7 мая несколько российских беспилотников нарушили границу Латвии, а один из них попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.

После этого инцидента Украина официально предложила отправить своих специалистов в страны Балтии. Наши эксперты имеют уникальный опыт противодействия российским РЭБ и технического анализа траекторий БПЛА, что поможет союзникам усилить безопасность своих границ.

