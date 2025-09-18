В ЦПД дали ответ, есть ли россияне в центре Купянска

"Русских в центре Купянска, по состоянию на сейчас, нет. Тяжелые бои за Купянск продолжаются", - сообщил Коваленко.

Беседин, комментируя ситуацию вокруг Купянска, рассказал, что Силы обороны максимально контролируют ситуацию, дают достойный отпор и стараются не дать противнику заходить в город.

"А это возможно, к сожалению, сделать, потому что линия фронта достаточно близко - менее километра от границы Купянска", - отметил он.

По словам руководителя МВА, в Купянской громаде сейчас остаются 1740 жителей, на правобережье города - 734. Там нет воды, газа и света, социальная инфраструктура отсутствует, а ее восстановление практически невозможно.

Напомним, ранее появилась информация, что россияне уже дошли до центра Купянска и там идут бои.