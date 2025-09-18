У ЦПД дали відповідь, чи є росіяни у центрі Куп'янська

"Росіян у центрі Куп’янська, станом на зараз, немає. Важкі бої за Куп’янськ тривають", - повідомив Коваленко.

Беседін, коментуючи ситуацію навколо Куп'янська, розповів, що Сили оборони максимально контролюють ситуацію, дають гідну відсіч і намагаються не дати противнику заходити в місто.

"А це можливо, на жаль, зробити, тому що лінія фронту досить близько - менше кілометра від межі Куп’янська", - зазначив він.

За словами керівника МВА, у Куп’янській громаді наразі залишаються 1740 мешканців, на правобережжі міста - 734. Там немає води, газу та світла, соціальна інфраструктура відсутня, а її відновлення практично неможливе.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що росіяни вже дійшли до центру Куп’янська і там тривають бої.