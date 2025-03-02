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Защита не для всех. Юрист объяснил, когда во время тревоги имеют право не впустить в укрытие

Воскресенье 02 марта 2025 08:09
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Защита не для всех. Юрист объяснил, когда во время тревоги имеют право не впустить в укрытие Что делать, если не впускают в укрытие во время тревоги (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Закон Украины предусматривает, что во время воздушных тревог население может беспрепятственно попасть в сооружения гражданской защиты. Однако не все укрытия подпадают под одинаковые правила.

РБК-Украина расспросила юриста Евгения Булименко о том, что делать, если не впускают в укрытие во время тревоги и в каких случаях для этого есть законные основания.

Какие сооружения считаются укрытием

Укрытиями считаются сооружения гражданской защиты, в которых созданы условия для пребывания людей не менее 48 часов. А также они исключают или уменьшают влияние опасных факторов, возникающих при применении средств массового поражения.

Фонд защитных сооружений создают и удерживают министерства, другие центральные органы исполнительной власти, местные органы власти и самоуправления.

В фонд защитных сооружений с согласия собственника включаются укрытия, находящиеся в государственной, коммунальной и частной собственности.

Когда имеют право не впускать в укрытие

"Во время воздушной тревоги владелец (балансодержатель) укрытия не имеет права препятствовать людям в доступе к укрытию и обязан впустить всех желающих. Но есть исключения. Например, лицо на законных основаниях могут не допустить в укрытие, расположенное на территории предприятия с ограниченным доступом (если лицо не является его работником) или на территории детского сада или школы (если лицо не является участником учебного процесса)", - объясняет Булименко.

Укрытий, которые не включены в фонд защитных сооружений (например, подземных паркингов, подвалов, расположенных в жилых или офисных помещениях), не касаются требования законодательства в части функционирования сооружений гражданской защиты населения. Владельцы сами могут решать, впускать ли в такие укрытия посторонних лиц.

Что делать, если незаконно не впустили в убежище

"Если человеку незаконно отказали в допуске в укрытие, он может обратиться с жалобой в полицию, позвонив по телефону "102", орган ГСЧС и местную военную администрацию", - объясняет юрист.

В случае такого нарушения статья 175 Административного Кодекса Украины предусматривает штраф от 1 700 до 3 400 гривен, за повторное нарушение в течение года - от 5 100 до 8 500 гривен.

"Если это нарушение привело к причинению средней тяжести или тяжких телесных повреждений или гибели человека, то предусмотрена уголовная ответственность по статье 270 - от 3 до 8 лет лишения свободы", - говорит юрист.

Защита не для всех. Юрист объяснил, когда во время тревоги имеют право не впустить в укрытиеВладельцы укрытий, которые не включены в фонд защитных сооружений, имеют право по своему усмотрению решать, впускать ли туда людей (фото: Getty Images)

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