Без этого не пустят? Почему перед школой важно сделать детям прививки

Начало нового учебного года - не за горами, поэтому родителям следует проверить, имеют ли их дети все необходимые (в соответствии с возрастом) прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова специалиста по общественному здоровью отдела иммунопрофилактики Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней Анны Сидлецкой в эфире "Українське радіо. Рівне".
По словам эксперта, дети дошкольного возраста - более подвержены инфекционным заболеваниям из-за процесса активного формирования и созревания иммунной системы.
Следовательно, чем раньше начать вакцинацию, тем быстрее сформируется иммунитет и ребенок получит защиту от инфекций.
Сидлецкая напомнила, что в учебных заведениях дети тесно контактируют друг с другом, что способствует быстрому распространению инфекций.
При этом многие инфекционные заболевания у детей дошкольного возраста:
"Массовая вакцинация помогает создать коллективный иммунитет, что препятствует возникновению эпидемий", - добавила представительница Ровенского ОЦКПБ.
Кроме того, ежегодно перед началом учебного года дети должны:
Согласно информации Сидлецкой, без такой справки учебные заведения не имеют права допускать детей к занятиям.
Считается, что для обеспечения коллективного иммунитета должны быть вакцинированы не менее 95% детей.
"Коллективный иммунитет - это такое явление, при котором большой процент населения (обычно - это 95%) должен быть иммунизирован, что делает невозможным распространение инфекции", - объяснила специалист.
Она добавила, что "когда уровень вакцинации снижается, этот "щит" разрушается и инфекции снова начинают распространяться".
"Таким образом, 95% - это научно обоснованная цифра, которая обеспечивает максимальную защиту и является необходимым условием для полного контроля над инфекционными заболеваниями", - отметила Сидлецкая.
Специалист Ровенского ОЦКПБ сообщила, что в детских коллективах чаще всего распространяются инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем:
Опасными могут также быть острые кишечные инфекции, которые распространяются через грязные руки и предметы.
Вакцинация населения в Украине по Национальному календарю профилактических прививок проводится бесплатно и предусматривает иммунизацию против 10 основных инфекций:
Сидлецкая отметила, что все учреждения здравоохранения области - обеспечены соответствующими вакцинами в достаточном количестве.
По словам специалиста, если ребенок пропустил некоторые прививки, паниковать не стоит.
В такой ситуации важно как можно скорее обратиться к семейному врачу - для составления индивидуального календаря вакцинации, который поможет наверстать пропущенное.
"Отказ от вакцинации опасен, поскольку создает риски как для невакцинированного ребенка, так и для всего общества", - подчеркнула Сидлецкая.
Она добавила, что невакцинированный ребенок рискует, с высокой вероятностью, "заболеть, иметь тяжелое течение болезни и осложнения".
"И также есть риски для общества. Это ослабление коллективного иммунитета, угроза вспышек и эпидемий", - напомнила специалист.
Среди абсолютных медицинских противопоказаний к вакцинации представительница Ровенского ОЦКПБ упомянула:
Между тем большинство других состояний (в том числе и хронические заболевания), не являются препятствием для вакцинации. Такие дети, наоборот, "особенно нуждаются в защите".
"Прививки могут быть не проведены по определенным причинам. Возможно, это временное противопоказание ребенка или отсутствие определенного лекарственного средства, вакцины в учреждении здравоохранения", - отметила Сидлецкая.
Она добавила, что "это не является основанием, чтобы не дать справку".
"Справка (для школы, - Ред.) выдается, но отмечается, что ребенку прививки не хватает", - подытожила эксперт.
