Это открытие определит будущее космоса: почему Китай готовит миссию на Луну

Китайская национальная космическая администрация (CNSA) финализирует подготовку к запуску роботизированной миссии Chang'e-7. Главной задачей экспедиции станет первая в истории прямая попытка обнаружить и проанализировать запасы водяного льда в затененных регионах Луны.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Почему все ищут воду на Луне?

Спутник Земли уже давно стал ключевой целью для ведущих космических агентств. Пока NASA разрабатывает планы строительства постоянной базы в рамках программы Artemis, Китай зеркально фокусирует свои усилия на том же участке - южном полюсе Луны.

Поиск воды является приоритетом не потому, что ученым нужно доказать ее наличие - существование льда в вечно затененных кратерах уже подтверждено дистанционными наблюдениями и данными телескопа James Webb. Цель заключается в точном картировании залежей для их дальнейшего практического использования.

Ученые отмечают: доступ к жидкой воде на Луне радикально изменит космонавтику. Как именно:

Уменьшение веса на старте космической миссии. Вода является тяжелым грузом. Если астронавтам не придется везти ее с Земли для питья и технических нужд, это освободит место для научного оборудования.

Производство топлива. Расщепляя воду на кислород и водород, будущие колонисты смогут заправлять ракеты непосредственно на лунных базах для дальних полетов, например, к Марсу.

Охлаждение систем. NASA, в частности, планирует развернуть на Луне ядерный реактор, для стабильной работы которого необходима надежная система охлаждения, которая будет базироваться на локальных водных ресурсах.

Миссия будет включать посадочный модуль, орбитальный аппарат, луноход, прыгающий дрон и ретрансляционный спутник (схема: CGTN China24)

Как будет работать Chang'e-7?

Китайский аппарат держит курс на район кратера Шеклтон. Для успеха миссии инженерам придется решить сложнейшую техническую задачу - посадить модуль в суровой пересеченной местности с точностью менее 100 метров от заданной точки.

Опираясь на успех предыдущей миссии Chang'e-6, которая впервые в истории доставила грунт с обратной стороны Луны, новый запуск получит значительно более сложный комплекс для исследований.

Для сканирования темных низин, куда никогда не попадает солнечный свет, орбитальный и посадочный модули применят комбинацию приборов:

Камеры картографирования сверхвысокого разрешения.

Широкополосный инфракрасный спектроанализатор.

Гиперспектральный имиджер для определения химического состава реголита.

Главной инженерной особенностью Chang'e-7 станет специальный летающий минизонд. Поскольку солнечные батареи базового модуля нуждаются в свете, который на полюсе скользит низко над горизонтом, этот мини-аппарат сможет буквально перепрыгивать с места на место.

Он будет залетать на дно темных кратеров, проводить там прямое бурение почвы, анализировать образцы на наличие молекул водяного льда, а затем возвращаться на освещенные участки для подзарядки и передачи данных на Землю.

Кроме этого, на борту разместили лунный сейсмограф для фиксации внутренних толчков (лунотрясений).

Американское космическое агентство готовит похожий по логике луноход VIPER, однако график Китая предусматривает запуск Chang'e-7 раньше.