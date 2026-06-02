SpaceX хочет строить фабрики на орбите Земли: что известно о новом космическом аппарате Starfall

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) согласовало проведение тестовых полетов совершенно нового космического аппарата SpaceX под названием Starfall. Специальная капсула позволит не только быстро возвращать ценные грузы с орбиты на Землю, но и создать полноценную автономную экономику с заводами прямо в космосе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering .

Технические параметры Starfall

Управление FAA официально разрешило SpaceX провести два тестовых спуска аппаратов Starfall в акватории Тихого океана, примерно в 1300 километрах от побережья Калифорнии.

Габариты: капсулы имеют круглую форму, их диаметр составляет 3,1 метра, а высота - 0,75 метра.

Вес: общая масса аппарата вместе с верхней панелью и массивным тепловым щитом составляет 2100 килограммов. Перед самым спуском на воду теплозащитный щит будет сбрасываться.

Грузоподъемность: модуль способен доставить на Землю до 1000 килограммов полезного груза.

Мягкая посадка: для торможения в атмосфере капсула оборудована системой парашютов (тормозным, пилотным и одним главным), а также двигателями на холодном газе для ориентации в пространстве.

После приводнения аппараты будут подбирать специальные морские суда компании.

Иллюстрация капсулы Starfall компании SpaceX, включенная в экологическую оценку Федерального управления гражданской авиации (скриншот: FAA)

Заводы в невесомости и военная логистика

Главная ценность Starfall заключается в масштабировании коммерческих услуг.

Во-первых, аппараты должны обеспечить работу так называемого рынка "орбитального производства". Условия микрогравитации и вакуума идеально подходят для выращивания уникальных кристаллов, высокоточных полупроводников или лекарств, которые невозможно изготовить на Земле.

Капсулы смогут длительное время находиться на орбите как мини-фабрики, а затем безопасно возвращать готовую продукцию заказчикам. В перспективе SpaceX рассматривает этот проект как массового "преемника" Международной космической станции (МКС).

Во-вторых, разработку планируют интегрировать в систему быстрой доставки военных грузов для Пентагона. Используя ракеты Falcon 9 или Starship, капсулу можно будет запустить по суборбитальной траектории в любую точку планеты за считанные минуты.

Удар по конкурентам?

Запуск проекта Starfall может кардинально изменить правила игры на рынке космических услуг. Самое интересное то, что SpaceX становится прямым конкурентом для своих же нынешних клиентов.

Компании Varda Space Industries, Inversion и Amos Space Cargo покупают места на ракетах Falcon 9, чтобы запускать собственные небольшие капсулы для орбитальных экспериментов. Если Илон Маск запустит собственное серийное производство аналогичных аппаратов и предложит более низкую цену за возвращение грузов "под ключ", частным стартапам будет трудно соревноваться с технологическим гигантом.

Точная дата первого испытательного полета пока не разглашается, но учитывая одобрение документов тесты могут начаться уже в ближайшее время.