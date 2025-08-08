ua en ru
Санкции остановили авиаотрасль РФ: за год построили только один самолет, - Reuters

Россия, Пятница 08 августа 2025 22:50
Санкции остановили авиаотрасль РФ: за год построили только один самолет, - Reuters Фото: санкции остановили авиаотрасль России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские авиастроители в этом году поставили только один из 15 запланированных коммерческих самолетов. Санкции в отношении иностранных компонентов задерживают производство, а высокие процентные ставки ограничивают инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает агенство, с начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года западные санкции заблокировали доступ к иностранным самолетам и запасным частям.

С флотом из более 700 самолетов, на котором доминируют модели Airbus и Boeing, российские авиакомпании теперь вынуждены искать критически важные компоненты через сложные и косвенные импортные маршруты.

"Нет базы компонентов, нет технологий, нет производственных мощностей, нет инженеров. Создать все это с нуля займет годы, если не десятилетия", - сказал один из источников российской авиационной промышленности.

Отмечается, что недавние серьезные инциденты подчеркивают насущную потребность в сохранении состояния российского флота. Так, в конце июля самолет Ан-24, построенный в 1976 году, разбился на Дальнем Востоке России. Через несколько дней национальный перевозчик "Аэрофлот" приостановил десятки рейсов после мощной кибератаки.

По данным Reuters, проблемы авиационного сектора с достижением самодостаточности являются частью более широкого замедления промышленности.

Согласно данным индекса менеджеров по закупкам, промышленное производство России сократилось в июле самыми быстрыми темпами с марта 2022 года, а рост промышленности продолжает замедляться.

Высокие процентные ставки повлияли на уменьшение производства автомобилей, банкротства в угольном секторе, замедление объемов экспорта таких товаров, как металлы и нефтяные продукты, а также на неосуществленные цели по производству самолетов, как заявляют чиновники и предприятия, что способствует замедлению экономического роста.

РФ закупает запчасти для самолетов Boeing и Airbus

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия после введения против нее западных санкций смогла закупить деталей для самолетов Boeing и Airbus на почти 190 млн долларов. В основном их закупали в Турции, ОАЭ и Китае.

Лидером оказалась дубайская компания Ats Heavy Equipment & Machinery. За год с небольшим она сделала более 700 поставок в Россию.

В основном запчасти для Boeing и Airbus достались группе "Аэрофлот", в которую, кроме собственно "Аэрофлота", входят компании "Россия" и "Победа".

