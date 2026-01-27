Страшилка от Орбана: венгров перед выборами будут спамить петицией об Украине

Правительство Венгрии в ближайшее время разошлет избирателям петицию, которая направлена против финансовой и военной помощи Евросоюза для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление венгерского правительства в Facebook .

О своих намерениях правительство Орбана объявило еще 16 января, а теперь обнародовало сам документ.

На изображении, которое сопровождает петицию, изображен президент Украины Владимир Зеленский с протянутой рукой. Рядом с ним - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, которые, вероятно, призывают дать деньги Украине.

В петиции утверждается, что Украину в течение четырех лет планируют принять в ЕС, который якобы выплатит Киеву 800 млрд долларов. Кроме того, авторы документа пишут, что Брюссель "вступает в войну на стороне Украины", а расходы якобы лягут на плечи налогоплательщиков в Европе, в том числе и венгров.

В петиции также пугают возможной отменой 13-й и 14-й пенсий, повышением налогов и коммунальных тарифов для венгров. Полученные средства, как утверждается в тексте, "отправят в Украину".

После получения избирателям предлагают отметить три утверждения, в частности, об отказе от дальнейшего финансирования войны, содержания Украины и повышения коммунальных тарифов. После заполнения бланк можно будет бесплатно вернуть до 23 марта.