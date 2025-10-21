ua en ru
Цены на золото снизились после рекордного скачка

США, Вторник 21 октября 2025 10:19
Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Стоимость золота упала на фоне уменьшения спроса на "безопасные" активы. Инвесторы оптимистично отреагировали на сигналы о возможном ослаблении торговой напряженности между США и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Во вторник цена золота снизилась на 0,8% - до 4322,93 доллара за унцию, после того как накануне достигла рекордного уровня 4381,52 доллара. Аналитики считают, что недавний рост мог быть слишком резким, а укрепление доллара сделало драгоценные металлы менее доступными для покупателей.
Цены на золото снизились после рекордного скачка

Как пишет издание, инвесторы оценивали последние события в отношениях между США и Китаем. В частности, заявление президента США Дональда Трампа о "замечательной торговой сделке" с Китаем, но при этом пригрозил новыми пошлинами, если договоренность не будет достигнута до 1 ноября. На рынке также ожидают, что приостановка работы федерального правительства может завершиться на этой неделе.

Несмотря на последнее снижение, золото с начала года остается в плюсе - цены выросли примерно на 65% благодаря активной покупке со стороны центробанков и интересу инвесторов к надежным активам.

Серебро в этом году выросло почти на 80%, однако во вторник, как и другие драгоценные металлы, также подешевело.

Торговое напряжение между США и Китаем

9 октября Китай ввел жесткие ограничения на экспорт редкоземельных минералов и технологий, что резко обострило торговые отношения с США. В ответ Вашингтон 11 октября анонсировал 100% пошлины на китайские товары и контроль за экспортом критически важного программного обеспечения.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что решение было принято из-за "чрезвычайно агрессивной позиции" Китая. Новые ограничения начнут действовать с 1 ноября 2025 года или раньше. После этих заявлений крипторынок резко упал: ликвидации превысили 18 миллиардов долларов, что стало рекордным падением по данным CoinGlass.

Напомним, с начала 2025 года золото подорожало более чем на 65%, чему способствовали геополитическая напряженность, покупки центробанков и процесс дедолларизации.

