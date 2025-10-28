Цены на золото упали до трехнедельного минимума
Во вторник, 28 октября, цены на золото снизились до самого низкого уровня за последние три недели. Причиной стал рост оптимизма относительно возможной торговой сделки между США и Китаем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По состоянию на утро 28 октября стоимость спотового золота упала на 1% - до 3941 доллара за унцию. Фьючерсы в США подешевели на 1,5%, до 3957 долларов.
Главный аналитик KCM Trade Тим Уотер объяснил, что улучшение отношений между Вашингтоном и Пекином снизило интерес инвесторов к золоту. Если президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин заключат соглашение на этой неделе, цены могут просесть еще больше.
"Если Трамп и Си проведут продуктивную встречу по вопросам торговли на этой неделе, это может заставить золото в определенной степени плыть против течения. Но это может быть компенсировано, если ФРС выступит с мягкой позицией и снизит ставки, как ожидается, на этой неделе", - сказал Уотер.
В то же время ожидается, что Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки, тогда как Европейский центробанк и Банк Японии оставят их без изменений.
Несмотря на падение, с начала года золото все еще выросло более чем на 50% благодаря высокому спросу во время периодов экономической неопределенности. Другие драгоценные металлы также подешевели: серебро - на 0,8%, платина - на 2,6%, палладий - на 1,2%.
Напомним, в апреле 2025 года золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов за унцию. Однако на этой неделе цены начали снижаться.
Торговое напряжение между США и Китаем
Китай 9 октября ввел жесткие ограничения на экспорт редкоземельных минералов и технологий, связанных с их добычей. Это решение сразу обострило торговую напряженность между Пекином и Вашингтоном.
В ответ США уже 11 октября объявили о 100% пошлинах на китайские товары и ввели контроль за экспортом критически важного программного обеспечения.
Президент США Дональд Трамп объяснил, что пошел на этот шаг из-за "чрезвычайно агрессивной позиции" Китая. Новые ограничения начнут действовать с 1 ноября 2025 года или даже раньше.
После заявлений Трампа криптовалютный рынок подвергся рекордному обвалу: по данным CoinGlass, сумма ликвидаций превысила 18 миллиардов долларов - это самое большое падение в истории цифровых активов