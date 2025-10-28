ua en ru
В мире

Цены на золото упали до трехнедельного минимума

США, Вторник 28 октября 2025 10:30
Иллюстративное фото: цены на золото упали до трехнедельного минимума
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 28 октября, цены на золото снизились до самого низкого уровня за последние три недели. Причиной стал рост оптимизма относительно возможной торговой сделки между США и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По состоянию на утро 28 октября стоимость спотового золота упала на 1% - до 3941 доллара за унцию. Фьючерсы в США подешевели на 1,5%, до 3957 долларов.

Главный аналитик KCM Trade Тим Уотер объяснил, что улучшение отношений между Вашингтоном и Пекином снизило интерес инвесторов к золоту. Если президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин заключат соглашение на этой неделе, цены могут просесть еще больше.

"Если Трамп и Си проведут продуктивную встречу по вопросам торговли на этой неделе, это может заставить золото в определенной степени плыть против течения. Но это может быть компенсировано, если ФРС выступит с мягкой позицией и снизит ставки, как ожидается, на этой неделе", - сказал Уотер.

В то же время ожидается, что Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки, тогда как Европейский центробанк и Банк Японии оставят их без изменений.

Несмотря на падение, с начала года золото все еще выросло более чем на 50% благодаря высокому спросу во время периодов экономической неопределенности. Другие драгоценные металлы также подешевели: серебро - на 0,8%, платина - на 2,6%, палладий - на 1,2%.

Напомним, в апреле 2025 года золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов за унцию. Однако на этой неделе цены начали снижаться.

Торговое напряжение между США и Китаем

Китай 9 октября ввел жесткие ограничения на экспорт редкоземельных минералов и технологий, связанных с их добычей. Это решение сразу обострило торговую напряженность между Пекином и Вашингтоном.

В ответ США уже 11 октября объявили о 100% пошлинах на китайские товары и ввели контроль за экспортом критически важного программного обеспечения.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что пошел на этот шаг из-за "чрезвычайно агрессивной позиции" Китая. Новые ограничения начнут действовать с 1 ноября 2025 года или даже раньше.

После заявлений Трампа криптовалютный рынок подвергся рекордному обвалу: по данным CoinGlass, сумма ликвидаций превысила 18 миллиардов долларов - это самое большое падение в истории цифровых активов

