Главная » Жизнь » Деньги

Рынок золота лихорадит: что скрывается за обвалом металла на этой неделе

Понедельник 20 октября 2025 04:11
Рынок золота лихорадит: что скрывается за обвалом металла на этой неделе Иллюстративное фото: банковское золото (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Золото существенно дешевеет, поскольку трейдеры переключили внимание с безопасных активов на торговые переговоры США-Китай и возможные кредитные риски в банковской системе США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Так, в конце пятницы золото потеряло более 1,7% стоимости за день - и это самое резкое падение с мая. Серебро просело еще сильнее - на 4,3%, что мгновенно охладило эйфорию, которая длилась на рынке ценных металлов девять недель подряд.

Трейдеры теперь - не охотники за прибылью, а наблюдатели за политикой.

Заявление президента Дональда Трампа о том, что "сделка с Пекином возможна", резко снизило спрос на защитные активы. Если переговоры между Вашингтоном и Китаем принесут прогресс, золото и серебро могут временно потерять статус антистрессовых активов, которые покупают на фоне страха.

Но оптимизм не безоблачен. На рынке распространяется беспокойство после того, как Zions Bancorp и Western Alliance Bancorp сообщили о проблемных кредитах, возможном мошенничестве и готовятся объявлять результаты - именно они могут показать, скрывают ли американские банки новую волну токсичной задолженности.

Золото выросло на 60% с начала года

Несмотря на коррекцию, стоит помнить: цены на золото взлетели более чем на 60% с начала 2025 года, и этот скачок многие считают перегревом.
Центральные банки массово скупают металл, а инвесторы несут средства в биржевые фонды, опасаясь геополитической турбулентности, долговой нагрузки США и даже потенциального давления на независимость Федеральной резервной системы.

Серебро же выросло еще стремительнее - на 80%, и теперь трейдеры из Лондона в Нью-Йорк буквально "охотятся" на физический металл. Лондонские запасы сокращаются, а на Comex за последние две недели вывезли более 20 миллионов унций, что лишь подогревает напряжение.

Что происходит прямо сейчас

  • Спотовая цена на золото - $4 238,96 за унцию (-0,3%)

  • Индекс доллара Bloomberg - +0,1%

  • Серебро - стабильно после рекордной просадки

  • Платина и палладий - в минусе

Эксперты предупреждают: если переговоры США и Китая дадут реальный результат, золото может временно потерять позиции. Но любая трещина в финансовой системе США или срыв торговых соглашений - и рынок снова может перейти в фазу "беги в золото".

