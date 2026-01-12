Золото и серебро взлетели до рекордных максимумов: какая цена

В понедельник, 12 января, цены на золото и серебро взлетели до рекордных максимумов. Причины - протесты в Иране и борьба Федеральной резервной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Рекордные цены на золото достигли 4600 долларов за унцию

Золото достигло 4600 долларов за унцию, а серебро - 84,6090 доллара, отмечая почти 6% скачок за день. Белый металл вырос почти на 150% в 2025 году после исторического короткого сжатия на спотовом рынке

Что влияет на цену

Эксперты объясняют, что рынок драгоценных металлов отреагировал на заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможных обвинениях против системы и постоянном политическом давлении на банк.

После его комментариев доллар ослаб, а доходность 10-летних казначейских облигаций США несколько выросла, что подтолкнуло инвесторов искать "тихие гавани" в виде золота и серебра.

Смертельные протесты в Иране дополнительно повысили спрос на драгоценные металлы как надежный актив.

Рост цен на серебро также поддержал дефицит на рынке, вызванный высоким инвестиционным спросом и сокращением промышленного запаса.

"Мы видим, что дефицит на рынке серебра продолжится в течение 2026 года, главным образом из-за высокого инвестиционного спроса", - пояснили аналитики.

Кроме того, трейдеры ожидают результатов расследования по разделу 232, которое может привести к введению пошлин США на серебро, платину и палладий.