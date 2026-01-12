ua en ru
Золото и серебро взлетели до рекордных максимумов: какая цена

Понедельник 12 января 2026 11:24
Золото и серебро взлетели до рекордных максимумов: какая цена Фото: золото и серебро обновили рекорды (flickr com)
Автор: Ірина Глухова

В понедельник, 12 января, цены на золото и серебро взлетели до рекордных максимумов. Причины - протесты в Иране и борьба Федеральной резервной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Рекордные цены на золото достигли 4600 долларов за унцию

Золото достигло 4600 долларов за унцию, а серебро - 84,6090 доллара, отмечая почти 6% скачок за день. Белый металл вырос почти на 150% в 2025 году после исторического короткого сжатия на спотовом рынке

Что влияет на цену

Эксперты объясняют, что рынок драгоценных металлов отреагировал на заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможных обвинениях против системы и постоянном политическом давлении на банк.

После его комментариев доллар ослаб, а доходность 10-летних казначейских облигаций США несколько выросла, что подтолкнуло инвесторов искать "тихие гавани" в виде золота и серебра.

Смертельные протесты в Иране дополнительно повысили спрос на драгоценные металлы как надежный актив.

Рост цен на серебро также поддержал дефицит на рынке, вызванный высоким инвестиционным спросом и сокращением промышленного запаса.

"Мы видим, что дефицит на рынке серебра продолжится в течение 2026 года, главным образом из-за высокого инвестиционного спроса", - пояснили аналитики.

Кроме того, трейдеры ожидают результатов расследования по разделу 232, которое может привести к введению пошлин США на серебро, платину и палладий.

Рост цены на металлы

Напомним, в конце декабря цена на золото выросла до исторического максимума. Стоимость драгоценного металла достигла лучшего годового результата более чем за четыре десятилетия. Параллельно серебро также обновило свой рекорд.

Как сообщали СМИ, золото, серебро и платина значительно выросли в цене после того, как на фоне инфляции в США появилась тенденция на снижение учетной ставки, а также из-за геополитической напряженности вокруг Венесуэлы.

Протесты в Иране

Напомним, 28 декабря Иран охватили массовые антиправительственные протесты, которые со временем переросли в насильственные столкновения между протестующими и силами безопасности.

По последним данным, погибли 490 протестующих и 48 сотрудников сил безопасности.

По оценкам правозащитников, во время протестов были задержаны более 10 600 человек.

Иранские власти официально не обнародовали информацию о количестве жертв.

