ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Цены на золото летят вниз: какая стоимость сегодня

Пятница 16 января 2026 12:56
UA EN RU
Цены на золото летят вниз: какая стоимость сегодня Фото: цены на золото начали падать (flickr com)
Автор: Ірина Глухова

Цены на золото 16 января продолжают падать. Причиной стали более сильные, чем ожидалось, экономические показатели США и ослабление протестов в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Цена на золото и что влияет на это

Спотовая цена золота снизилась на 0,3% и составила 4 603 доллара за унцию.

В то же время аналитики ожидают, что в течение недели металл может вырасти примерно на 2% после рекордного пика в 4 642 доллара в среду.

"Рынок золота в последние дни потерял импульс... экономические новости из США сейчас больше поддерживают доллар, а не золото", - пояснил один из аналитиков.

Доллар США колебался вблизи шестинедельного максимума после данных о сокращении количества заявок на пособие по безработице - до 198 тысяч, что ниже прогноза в 215 тысяч.

Более крепкий доллар делает золото дороже для иностранных покупателей, а ослабление протестов в Иране уменьшило спрос на "металл безопасности".

Спрос на золото в Индии на этой неделе оставался низким из-за высоких цен, тогда как в Китае он был стабильным в преддверии лунного Нового года.

Цены на другие драгоценные металлы

  • Серебро также потеряло в стоимости - спотовая цена упала на 1,1% до 91,33 доллара за унцию, хотя ожидается рост более 14% за неделю после исторического максимума в 93,57 доллара.
  • Платина подешевела на 2,7% до 2 345 долларов за унцию.
  • А палладий потерял 2,6% до 1 755 долларов после минимума за более чем неделю.

Рекордные цены на металлы

Напомним, 12 января цены на золото и серебро взлетели до рекордных максимумов, поскольку Министерство юстиции США угрожало Федеральной резервной системе уголовным обвинением, что актуализировало беспокойство относительно ее независимости.

Еще одним фактором роста цен стали смертельные протесты в Иране, которые усилили привлекательность драгоценных металлов как предохранитель из-за возможности свержения Исламской Республики.

14 января цена на серебро поднялась до пикового значения - 91,37 доллара за унцию (за 28,35 грамма), что на 5,83% выше предыдущих показателей.

В конце декабря 2025 года стоимость золота также установила новый исторический максимум, продемонстрировав лучший годовой прирост за последние четыре десятилетия.

Одновременно с этим рекордные ценовые показатели обновило и серебро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Курс банковских металлов
Новости
Шмыгаль объяснил новые правила комендантского часа
Шмыгаль объяснил новые правила комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа