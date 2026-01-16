Ціни на золото летять вниз: яка вартість сьогодні

Ціни на золото 16 січня продовжують падати. Причиною стали сильніші, ніж очікувалося, економічні показники США та послаблення протестів в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ціна на золото та що впливає

Спотова ціна золота знизилася на 0,3% і склала 4 603 долари за унцію.

Водночас аналітики очікують, що протягом тижня метал може зрости приблизно на 2% після рекордного піка в 4 642 долари в середу.

"Ринок золота в останні дні втратив імпульс… економічні новини зі США зараз більше підтримують долар, а не золото", - пояснив один з аналітиків.

Долар США коливався поблизу шеститижневого максимуму після даних про скорочення кількості заявок на допомогу з безробіття - до 198 тисяч, що нижче прогнозу у 215 тисяч.

Міцніший долар робить золото дорожчим для іноземних покупців, а ослаблення протестів в Ірані зменшило попит на "метал безпеки".

Попит на золото в Індії цього тижня залишався низьким через високі ціни, тоді як у Китаї він був стабільним напередодні місячного Нового року.

Ціни на інші дорогоцінні метали