Побег из столицы из-за нехватки света: сколько стоит арендовать дом под Киевом

Пятница 16 января 2026 12:33
UA EN RU
Побег из столицы из-за нехватки света: сколько стоит арендовать дом под Киевом Какие цены на аренду домов под Киевом (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

После очередной атаки РФ 9 января на Киев и масштабных повреждений тысячи домов остались без света, отопления и воды. Мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей по возможности временно выехать из города.

РБК-Украина рассказывает, сколько сейчас стоит аренда домов под Киевом и не будет ли "обвала" рынка из-за ситуации со светом в столице.

"Обвалится" ли рынок аренды из-за проблем со светом

Хотя длительные отключения света действительно наносят немалые проблемы киевлянам, это не повлияет существенно на столичный рынок аренды, считает бренд и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский.

"Краткосрочные проблемы с отоплением или электроэнергией не имеют системного влияния на рынок аренды. В такие периоды спрос может временно снижаться - на несколько дней или неделю - но он быстро восстанавливается. Точечные заявления или ситуативные трудности не формируют долгосрочных трендов на рынке", - рассказал в комментарии РБК-Украина Судилковский.

Сколько стоит аренда домов под Киевом

Сейчас на сайте объявлений ОLX почти две с половиной сотни предложений о сдаче домов в Киевской области в долгосрочную аренду. Среди них есть как бюджетные варианты для ВПЛ за символическую сумму от 2500 гривен в месяц, так и элитные дома с бассейном за 100 тысяч гривен.

Небольшой дом на 45-60 "квадратов" со всеми условиями можно найти по цене от 9 тысяч гривен в месяц. Большие по площади, или же с новым ремонтом стоят 15-23 тысячи гривен.

Чем дальше от столицы, тем ниже цена. Например, в Белой Церкви и ее окрестностях жилье предлагают по 11-12 тысяч гривен. Также есть немало объявлений о сдаче в аренду половины дома.

Побег из столицы из-за нехватки света: сколько стоит арендовать дом под КиевомЦены на аренду домов под Киевом (скриншот OLX)

Дома от 100 "квадратов" преимущественно стоят от 25 тысяч и выше. В объявлениях владельцы сразу указывают наличие генератора и тип отопления, в спросе индивидуальное на газу.

На сайте также немало предложений о сдаче в аренду элитного жилья. Например, дома в Гатном стоят в среднем 43-100 тысяч гривен. Стоимость зависит от площади жилья и уровня условий.

В Круглике доступен дом более чем на 100 "квадратов" за 62 тысячи гривен, в Новых Петровцах - 52 тысячи гривен, в Белогородке - 54 тысячи гривен.

Самое дорогое жилье предлагают в элитных Лесниках, где дом почти на 500 кв. м сдают за 130 тысяч гривен в месяц.

Побег из столицы из-за нехватки света: сколько стоит арендовать дом под КиевомЦены на аренду домов под Киевом (скриншот OLX)

Ранее мы рассказывали о том, что недвижимость под Киевом продолжает дорожать, и разрыв между самыми дорогими и самыми доступными городками только растет. Самые высокие цены традиционно фиксируют в Софиевской Борщаговке - она "обогнала" по стоимости жилья два района столицы.

Читайте также о том, что за год в Киеве выросли цены на все виды недвижимости. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры на вторичном рынке - на 14% в валюте.

