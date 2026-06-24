ua en ru
Ср, 24 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Цены упали на 22% за неделю: сколько сейчас стоит молодой картофель в Украине

13:47 24.06.2026 Ср
2 мин
Продавцы ожидают, что картофель еще больше подешевеет в ближайшее время
aimg Татьяна Веремеева
Цены упали на 22% за неделю: сколько сейчас стоит молодой картофель в Украине Фото: Молодой картофель (freepik.com)
Разбираемся в субсидиях и пенсиях за тебя! Подпишись на РБК-Украина в Google

В Украине продолжает дешеветь молодой картофель. За последнюю неделю цены на него снизились в среднем на 22% из-за увеличения предложения в местных хозяйствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit .

Главное:

  • Стремительное удешевление: За последнюю неделю стоимость молодого картофеля снизилась в среднем на 22%.
  • Актуальные ценники: Сейчас украинские фермеры отпускают картофель нового урожая по цене 20-30 гривен за килограмм.
  • Причины снижения цен: Главным фактором стало сезонное увеличение предложения. Сейчас ранний картофель в среднем на 10% дешевле, чем в конце июня прошлого года.
  • Сдерживающий фактор: Более резкому обвалу цен пока мешает стабильно высокий спрос со стороны покупателей.
  • Прогноз на будущее: Аналитики EastFruit прогнозируют снижение цен в ближайшие недели.

Что происходит с ценами

Сейчас производители продают картофель нового урожая по 20-30 гривен за килограмм. Еще неделю назад цены были заметно выше.

По словам участников рынка, основной причиной удешевления стало сезонное увеличение предложения. Все больше фермеров начинает собирать новый урожай и вывозить его на продажу, поэтому продукции на рынке становится больше.

В то же время более резкого падения цен пока не происходит из-за стабильного спроса на ранний картофель . Покупатели активно интересуются продукцией нового урожая, что частично сдерживает дальнейшее удешевление.

Также стоит отметить, что сейчас молодой картофель стоит в среднем на 10% дешевле, чем в конце июня прошлого года.

Читайте также: Гречка резко подешевела: как изменились цены на продукты в супермаркетах

Продолжат ли падать цены

Эксперты не исключают, что цены продолжат снижаться и в ближайшие недели. На рынок ежедневно будут поступать новые партии картофеля из украинских хозяйств, а значит, предложение будет расти и дальше.

Так что, если нынешние темпы уборки урожая сохранятся, украинцы могут увидеть еще более низкие цены на молодой картофель уже в ближайшее время.

Напомним, ранее аналитики фиксировали рост цен на раннюю капусту из-за сезонного сокращения предложения. На рынке томатов наблюдается противоположная тенденция - из-за массового поступления овощей из летних теплиц цены на помидоры продолжают снижаться.

РБК-Украина ранее писало, что в течение недели в Украине кроме картофеля подешевели помидоры, кабачки, зелень, вишня и малина , в то время как черешня, клубника, голубика, персики, некоторые виды капусты и лук существенно подорожали. Наибольший спрос среди оптовых покупателей наблюдается на клубнику, черешню, чеснок и сахарную кукурузу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на продукты
Новости
Под ударом аэродромы "Саки", "Гвардейское" и ПВО: СБУ раскрыла детали операции в Крыму
Под ударом аэродромы "Саки", "Гвардейское" и ПВО: СБУ раскрыла детали операции в Крыму
Аналитика
Клуб избранных. Кто в мире имеет баллистику и сможет ли Украина создать собственный ракетный "меч"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Клуб избранных. Кто в мире имеет баллистику и сможет ли Украина создать собственный ракетный "меч"