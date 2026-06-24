Ціни впали на 22% за тиждень: скільки зараз коштує молода картопля в Україні

В Україні продовжує дешевшати молода картопля. За останній тиждень ціни на неї знизилися в середньому на 22% через збільшення пропозиції з місцевих господарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit .

Головне: Стрімке здешевлення: За останній тиждень вартість молодої картоплі знизилася в середньому на 22%.

За останній тиждень вартість молодої картоплі знизилася в середньому на 22%. Актуальні цінники: Наразі українські фермери відпускають картоплю нового врожаю за ціною 20–30 гривень за кілограм.

Наразі українські фермери відпускають картоплю нового врожаю за ціною 20–30 гривень за кілограм. Причини зниження цін: Головним чинником стало сезонне збільшення пропозиції. Зараз рання картопля в середньому на 10% дешевша, ніж наприкінці червня минулого року.

Головним чинником стало сезонне збільшення пропозиції. Зараз рання картопля в середньому на 10% дешевша, ніж наприкінці червня минулого року. Стримуючий фактор: Більш різкому обвалу цін поки що заважає стабільно високий попит з боку покупців.

Більш різкому обвалу цін поки що заважає стабільно високий попит з боку покупців. Прогноз на майбутнє: Аналітики EastFruit прогнозують зниження цін найближчими тижнями.

Що відбувається з цінами

Наразі виробники продають картоплю нового врожаю по 20-30 гривень за кілограм. Ще тиждень тому ціни були помітно вищими.

За словами учасників ринку, основною причиною здешевлення стало сезонне збільшення пропозиції. Все більше фермерів розпочинають збирати новий урожай і вивозити його на продаж, тому продукції на ринку стає більше.

Водночас більш різкого падіння цін поки не відбувається через стабільний попит на ранню картоплю. Покупці активно цікавляться продукцією нового врожаю, що частково стримує подальше здешевлення.

Також варто зазначити, що зараз молода картопля коштує в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці червня минулого року.

Чи продовжать падати ціни

Експерти не виключають, що ціни продовжать знижуватися і найближчими тижнями. На ринок щодня надходитимуть нові партії картоплі з українських господарств, а отже пропозиція зростатиме й надалі.

Тож, якщо нинішні темпи збирання врожаю збережуться, українці можуть побачити ще нижчі ціни на молоду картоплю вже найближчим часом.