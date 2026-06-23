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Капуста резко подорожала, а помидоры дешевеют: сколько стоят овощи в Украине

13:47 23.06.2026 Вт
3 мин
Аналитики рассказали, стоит ли ожидать снижения цен на капусту
aimg Татьяна Веремеева
Капуста резко подорожала, а помидоры дешевеют: сколько стоят овощи в Украине Фото: В Украине дорожает капуста, а помидоры дешевеют (Getty Images)
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На прошлой неделе в Украине значительно выросли цены на раннюю белокочанную капусту, в то время как тепличные помидоры продолжили дешеветь. Причиной таких изменений стали сезонные факторы и изменение предложения на рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.

Главное:

  • Резкое подорожание капусты: Ранняя белокочанная капуста нового урожая подорожала в Украине в среднем на 52% - фермеры продают по 12-20 гривен за килограмм.
  • Причина дефицита: Сезон ранних сортов капусты уже закончился, а массовая уборка средних и среднепоздних сортов еще не началась.
  • Снижение цен на помидоры: Тепличные помидоры подешевели на 13%. Более дешевые овощи из летних теплиц начали массово поступать в продажу.
  • Цены на помидоры: Крупные хозяйства реализуют помидоры по 70-110 гривен за килограмм.
  • Цены 2025 года: Капуста и помидоры сейчас примерно на 20% дороже, чем год назад.

Ранняя капуста подорожала более чем на 50%

По данным аналитиков, производители начали повышать цены на раннюю капусту из-за сокращения ее предложения на рынке.

Сейчас фермеры продают белокочанную капусту урожая 2026 года по 12-20 гривен за килограмм, что в среднем на 52% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Участники рынка объясняют подорожание завершением сезона ранних сортов. В то же время массовая уборка капусты средних и среднепоздних сортов еще не началась, из-за чего на рынке образовался дефицит продукции.

Дополнительным фактором роста цен остается стабильный спрос со стороны покупателей.

Аналитики отмечают, что сейчас капуста нового урожая стоит в среднем на 20% дороже, чем в конце июня прошлого года.

Впрочем, производители не исключают, что в ближайшее время цены могут снова начать снижаться после появления на рынке больших объемов капусты средних сортов.

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Помидоры дешевеют

В отличие от капусты, украинские производители тепличных томатов продолжают снижать цены. Как объясняют эксперты EastFruit, на рынок активно поступают овощи из летних теплиц, что привело к увеличению предложения и усилению конкуренции между производителями.

Попытки тепличных хозяйств удержать прежний уровень цен привели к замедлению продаж, поэтому производители были вынуждены пересмотреть ценовую политику.

По состоянию на конец прошлой недели крупные тепличные комбинаты реализовывали помидоры по цене 70-110 гривен за килограмм. Это в среднем на 13% дешевле, чем неделей ранее.

Эксперты отмечают, что такая тенденция является традиционной для второй половины июня, когда на рынок массово поступают томаты из летних теплиц.

В то же время тепличные помидоры в Украине по-прежнему стоят дороже, чем в прошлом году. В настоящее время их стоимость примерно на 23 % выше, чем в тот же период 2025 года.

Напомним, за последнюю неделю в Украине подешевели молодой картофель, помидоры, перец, кабачки, зелень, вишня и малина, тогда как значительно подорожали черешня, клубника, голубика, персики, молодая капуста и лук. Наибольший спрос среди покупателей наблюдается на клубнику, черешню, чеснок и сахарную кукурузу.

Также РБК-Украина сообщало, что в Украине подешевела черешня. В Украинском клубе аграрного бизнеса объяснили, откуда везут ягоды и что будет с ценами в разгар сезона.

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