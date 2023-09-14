Цены в Украине на некоторые продукты упали в два раза: что подешевело за последний месяц

В августе 2023 года на продовольственном рынке Украины продолжилась тенденция последних месяцев - удешевление овощей нового урожая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства:

морковь подешевела на 63,0% до 17,6 гривен за килограмм,

лук - на 50,0% до 18,1 гривен килограмм,

свекла - на 54,9% до 14,6 гривен за килограмм,

капуста на 52,7% 11,0 гривен за килограмм.

Крупы гречневые подешевели на 5,5% до 45,6 гривен за килограмм.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в августе 2023 года:

водка подорожала на 0,3% до 120,8 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подешевели на 0,4% до 109,1 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво подорожало на 0,2% до 31,3 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 1,8% до 91,8 гривен за пачку.

Прогноз цен

Напомним, потребительские цены в Украине снижаются второй месяц подряд. В августе 2023 года по сравнению с июлем цены упали на 1,4%. Годовая инфляция (к августу прошлого года) замедлилась до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.

По данным НБУ потребительская инфляция в Украине августе замедлилась благодаря расширению предложения продуктов питания, а также улучшению ожиданий сохранения курсовой устойчивости.

НБУ значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидает, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%.

Цены в Украине

Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.