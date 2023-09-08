Цены в Украине падают второй месяц подряд: что подешевело за август

Потребительские цены в Украине снижаются второй месяц подряд. В августе 2023 года по сравнению с июлем цены упали на 1,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, с начала года цены выросли на 2,5%.

Годовая инфляция (к августу прошлого года) замедлилась до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.

Цены на товары и услуги

Продукты питания в августе подешевели на 3,9%. Больше всего за месяц подешевели овощи - на 37,6%, которые в среднем стоят на 25,7% дешевле, чем год назад.

Фрукты за месяц подешевели на 4,2%, однако по сравнению с августом прошлого года они дороже на 14,3%.

Яйца подешевели на 0,1%, но они дороже на 35,4%, чем в августе прошлого года.

Подсолнечное масло подешевело на 0,5% к июлю и на 6,4% к августу прошлого года.

Из других товаров существенно подорожало топливо - на 7,4% из-за повышения налогов с 1 июля.

Замедление инфляции и прогноз до конца 2023 года

По данным НБУ потребительская инфляция в Украине августе замедлилась благодаря расширению предложения продуктов питания, а также улучшению ожиданий сохранения курсовой устойчивости.

Благодаря благоприятной погоде урожайность ранних зерновых не только превысила прошлый, но и рекордный 2021 год.

Более оптимистичные ожидания нового урожая зерновых вместе с наращиванием производства способствовали снижению цен на крупы и муку. Рост цен на овощи также замедлился за счет расширения предложения.

Напомним, потребительские цены в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 11,3%. В месячном исчислении цены в июле упали на 0,6%.

НБУ значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидает, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%.