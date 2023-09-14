Ціни в Україні на деякі продукти впали вдвічі: що подешевшало за останній місяць
У серпні року на продовольчому ринку України продовжилася тенденція останніх місяців - здешевлення овочів нового врожаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .
За даними статистичного відомства:
- морква подешевшала на 63,0% до 17,6 гривень за кілограм,
- цибуля - на 50,0% до 18,1 гривень кілограм,
- буряк - на 54,9% до 14,6 гривень за кілограм,
- капуста на 52,7% - 11,0 гривень за кілограм.
Крупи гречані подешевшали на 5,5% - до 45,6 гривень за кілограм.
Ціни на алкоголь та сигарети
За даними Держстату, у серпні 2023 року:
- горілка подорожчала на 0,3% до 120,8 гривень за пляшку 0,5 літра,
- столові вина українських марок подешевшали на 0,4% до 109,1 гривень за пляшку 0,7 літра,
- пиво подорожчало на 0,2% до 31,3 гривень за пляшку 0,5 літра,
- сигарети преміум-класу подорожчали на 1,8% до 91,8 гривні за пачку.
Прогноз цін
Нагадаємо, споживчі ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль. У серпні 2023 року, порівняно з липнем, ціни впали на 1,4%. Річна інфляція (до серпня минулого року) сповільнилася до 8,6%. Це мінімальне значення із квітня 2021 року.
За даними НБУ, споживча інфляція в Україні в серпні сповільнилася завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування, а також поліпшенню очікувань збереження курсової стійкості.
НБУ значно покращив прогноз щодо інфляції . НБУ очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%.
Ціни в Україні
Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.
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