Хороший урожай в Украине снизил инфляцию до минимума за два года

Потребительская инфляция в Украине в июле замедлялись до 11,3% благодаря расширению предложения продуктов питания, а также улучшению ожиданий сохранения курсовой устойчивости. По оценкам НБУ, инфляция замедлилась и в августе, прежде всего, под влиянием увеличения поставок овощей и фруктов нового урожая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (сентябрь 2023 года).

Эксперты НБУ не приводят цифры оценки инфляции за август, но, согласно обнародованному графику, инфляция замедлилась примерно до 10%. В последний раз годовая инфляция в Украине ниже 10% наблюдалась в июне 2021 года (9,5%).

Как отмечается в обзоре, фундаментальное инфляционное давление снижалось в соответствии с ожиданиями НБУ. Этому способствуют улучшение ожиданий в условиях сохранения курсовой устойчивости и уменьшения давления со стороны бизнеса.

В то же время, темпы роста цен на продовольствие снижались благодаря расширению предложения, ослаблению давления со стороны затрат, оптимизации производственных и логистических цепочек.

"Более оптимистичные ожидания нового урожая зерновых вместе с наращиванием производства способствовали снижению цен на крупы и муку. Несмотря на рост внешних цен, подорожание подсолнечного масла на внутреннем рынке и дальше замедлялось. Это в частности обусловливалось трудностями с его экспортом", - говорится в обзоре.

Рост цен на овощи также замедлился за счет расширения предложения. Из-за большего производства также умереннее дорожали яйца, однако их стоимость превышала прошлогодний уровень, учитывая более высокий экспорт, добавили в НБУ.

Цены на топливо в июле росли постепенно благодаря значительным запасам, сформированным до повышения акциза. Сдерживали рост цен снижение мировых цен на нефть в предыдущие месяцы, а также усиление конкуренции на розничном рынке. В августе рост цен на топливо продолжался по мере истощения предыдущих запасов.

Кроме того, подорожание алкогольных напитков и табачных изделий замедлилось на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке и давления со стороны теневого предложения. Мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения продолжает сдерживать административную инфляцию, говорится в обзоре.

Летняя дефляция

Напомним, потребительские цены в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 11,3%. В месячном исчислении цены в июле упали на 0,6%.

НБУ значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидает, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%. В апреле НБУ ожидал инфляцию на уровне 14,8%.