Рост цен в Украине резко замедлится: НБУ улучшил прогноз по инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%. В апреле НБУ ожидал инфляцию на уровне 14,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube .

Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году инфляция замедлится до 8,5% (предыдущий прогноз - 9,6%). В 2025 году инфляция составит 6,0% (предварительный прогноз - 6,0%).

Как отметил Пышный, учитывая благоприятную динамику первого полугодия, НБУ существенно улучшил прогноз инфляции на этот год.

"Рост цен будет замедляться за счет постепенного снижения мировой инфляции и все еще достаточно жестких монетарных условий в Украине. НБУ будет обеспечивать устойчивость валютного рынка и достаточный уровень привлекательности гривневых активов, что будет ограничивать ценовое давление", - сказал он.

По его словам, важное значение будет иметь неизменность тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг.

В то же время, в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем в предыдущие месяцы. Это связано с истощением эффекта базы сравнения, возвратом довоенного уровня налогообложения горючего и июньским повышением цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, на ценовую динамику в определенной степени повлияют и российские теракты на юге Украины, в частности, подрыв Каховской ГЭС, сказал Пышный.

НБУ прогнозирует, что в последующие годы тенденция к понижению инфляции сохранится. "Уменьшение рисков безопасности позволит восстановить оптимальные логистические пути, расширить производство и нарастить урожаи. Кроме того, это откроет путь для возобновления притока инвестиций в Украину. Замедлению инфляции будет способствовать и дальнейшее снижение мировых цен, в частности на энергоносители. Указанные факторы преобладают проинфляционное влияние оживление спроса, роста заработных плат и корректировки некоторых жилищно-коммунальных тарифов в послевоенный период", - сообщил глава НБУ.

Поэтому НБУ ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а в 2025 году - до 6%.

Цены в Украине

По данным Госстата, годовая инфляция в Украине в июне замедлилась до 12,8% - минимума с начала войны. В июне цены выросли на 0,8%, с начала года - на 4,6%.

Отметим, что в апреле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз роста потребительских цен к концу 2023 года до 14,8% с 18,7%.

Согласно прогнозу МВФ, инфляция в 2023 году составит 20,0%, в 2024 году 12,5%, в 2025 году 8,0%.