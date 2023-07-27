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Рост цен в Украине резко замедлится: НБУ улучшил прогноз по инфляции

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Украина, Четверг 27 июля 2023 14:09
Рост цен в Украине резко замедлится: НБУ улучшил прогноз по инфляции Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%. В апреле НБУ ожидал инфляцию на уровне 14,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.

Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году инфляция замедлится до 8,5% (предыдущий прогноз - 9,6%). В 2025 году инфляция составит 6,0% (предварительный прогноз - 6,0%).

Рост цен в Украине резко замедлится: НБУ улучшил прогноз по инфляции

Как отметил Пышный, учитывая благоприятную динамику первого полугодия, НБУ существенно улучшил прогноз инфляции на этот год.

"Рост цен будет замедляться за счет постепенного снижения мировой инфляции и все еще достаточно жестких монетарных условий в Украине. НБУ будет обеспечивать устойчивость валютного рынка и достаточный уровень привлекательности гривневых активов, что будет ограничивать ценовое давление", - сказал он.

По его словам, важное значение будет иметь неизменность тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг.

В то же время, в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем в предыдущие месяцы. Это связано с истощением эффекта базы сравнения, возвратом довоенного уровня налогообложения горючего и июньским повышением цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, на ценовую динамику в определенной степени повлияют и российские теракты на юге Украины, в частности, подрыв Каховской ГЭС, сказал Пышный.

НБУ прогнозирует, что в последующие годы тенденция к понижению инфляции сохранится. "Уменьшение рисков безопасности позволит восстановить оптимальные логистические пути, расширить производство и нарастить урожаи. Кроме того, это откроет путь для возобновления притока инвестиций в Украину. Замедлению инфляции будет способствовать и дальнейшее снижение мировых цен, в частности на энергоносители. Указанные факторы преобладают проинфляционное влияние оживление спроса, роста заработных плат и корректировки некоторых жилищно-коммунальных тарифов в послевоенный период", - сообщил глава НБУ.

Поэтому НБУ ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а в 2025 году - до 6%.

Цены в Украине

По данным Госстата, годовая инфляция в Украине в июне замедлилась до 12,8% - минимума с начала войны. В июне цены выросли на 0,8%, с начала года - на 4,6%.

Отметим, что в апреле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз роста потребительских цен к концу 2023 года до 14,8% с 18,7%.

Согласно прогнозу МВФ, инфляция в 2023 году составит 20,0%, в 2024 году 12,5%, в 2025 году 8,0%.

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