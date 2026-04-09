Цены рванули вверх: что больше всего подорожало в марте - данные Госстата

В Украине в течение марта 2026 года существенно ускорилась инфляция. Рост потребительских цен ускорился на 1,7% по сравнению с февралем 2026 года и на 7,9% по сравнению с мартом 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Государственной службы статистики (Госстат).

Так, в марте 2026 года базовая инфляция по сравнению с февралем, составила 1,5%. По сравнению с мартом 2025 года она составляла 7,1%.

Фото: Госстат

Сильнее всего подорожали топливо, одежда и железнодорожный транспорт. Лидеры по подорожанию выглядят так:

Топливо и масла (+13,2%). Это самый существенный рост, который впоследствии может отразиться на стоимости почти всех товаров и услуг.

Транспорт в целом подорожал на 6,4%. Проезд в автодорожном транспорте стал дороже на 6%. Железнодорожный транспорт подорожал на 8,2%.

Одежда и обувь (+12,0%). Сезонное обновление коллекций традиционно привело к двузначному росту цен в этом сегменте.

Продукты питания. Больше всего прибавили в цене яйца (+7,7%) и подсолнечное масло (+3,3%).

Связь в целом (+2,5%), поскольку повысились тарифы на мобильную связь.

"Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,3%", - добавили в Госстате.

В цене немного упали сахар (-1%), макаронные изделия и масло показали незначительное удешевление. Это связано с сезонными факторами.

Фото: Госстат