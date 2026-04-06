Цены на продукты: что больше всего подорожает к Пасхе и когда упадет стоимость овощей
Несмотря на стабилизацию ситуации в энергосистеме, украинцам не стоит рассчитывать на существенное снижение цен на продукты питания. Бизнес уже заложил расходы на модернизацию и новые тарифы в стоимость товаров.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка.
Главное:
- Свет: Стабилизация энергосети приостановила инфляцию, но не снизила цены из-за расходов на логистику и кредиты.
- Пасха: Мясная продукция и свинина подорожают на 10%.
- Овощи: Помидоры и огурцы остаются дорогими из-за доминирования импорта; существенное снижение цен ожидается только в июне.
- Яйца: После праздничного ажиотажа цена упадет до 65-70 грн ближе к лету.
Энергетика стабилизировалась, что будет с ценами
Стабилизация энергоснабжения лишь приостановила темпы инфляции, но не отменила предыдущие расходы производителей. Бизнес уже модернизировал мощности за счет дорогих кредитов на генерацию и адаптировался к новым промышленным тарифам.
"Цены на продукты останутся на текущем уровне, поскольку расходы на логистику, горюче-смазочные материалы и оплату труда продолжают расти. Возможно сезонное снижение, однако не большое", - говорит Гопка.
Мясо: сезонный скачок к Пасхе
На рынке мясной продукции ожидается традиционный сезонный рост цен. Перед завершением поста спрос будет расти, что спровоцирует подорожание в пределах 10%.
"Традиционно больше всего дорожают готовые мясные изделия, такие как буженина и колбасы, а также свинина", - отмечает Максим Гопка.
Овощи и "витаминная корзина": когда ждать снижения
Ситуация с овощами остается неоднородной. Если борщевой набор будет дорожать не существенно, то тепличные овощи демонстрируют значительный рост по сравнению с прошлым годом.
- Огурцы: стоимость варьируется от 180 до 288 грн/кг в зависимости от сорта (рост на 50% до 2025 года).
- Помидоры: ситуация сложнее, цены колеблются от 231 до 338 грн/кг, что почти вдвое дороже, чем в прошлом году.
"На прилавках сегодня преобладают импортные овощи, однако ситуация изменится в ближайший месяц. В конце апреля предложение из отечественных тепличных комбинатов будет увеличиваться. Преобладать объемами украинские овощи будут не раньше июня", - объясняет эксперт.
Основные поставщики овощей: Турция, Египет и Польша. Украинские тепличные комбинаты наращивают продукцию, но из-за высокой себестоимости газа и электричества их товар не может быть сильно дешевым.
"Реальное уменьшение цен "витаминной корзины" состоится в конце мая или в начале июня, когда на рынок массово выйдет украинский грунтовой овощ", - добавляет Гопка.
Молочная продукция и яйца
Молочка будет оставаться дорогой из-за высоких мировых цен на корма в 2026 году.
"Хотя в теплый период времени надои могут увеличиваться, фактор подорожания логистики и дополнительных расходов при переработке будет влиять. Ожидаемое колебание цены - минус 3-5% в конце весны", - отмечает аналитик.
С яйцами ситуация более оптимистичная:
- Сейчас: цена зафиксировалась на уровне 86-90 грн за десяток (на 12% больше, чем в прошлом году).
- Прогноз: со второй половины апреля начнется снижение.
- Лето: цена может упасть до 65-70 грн благодаря увеличению предложения от частных хозяйств.
