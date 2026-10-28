Цены на топливо в ЕС "взлетели к небесам" и останутся высокими в 2027 году, - еврокомиссар
Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом из-за геополитической нестабильности. В Еврокомиссии ожидают, что высокие цены на дизель сохранятся в течение 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по энергетике и жилищной политике Дана Йоргенсена во время пресс-конференции в Брюсселе 28 октября.
Йоргенсен заявил, что энергетический кризис будет влиять как на население, так и на промышленность ЕС. Будущая зима может стать особенно сложной из-за роста затрат на энергоносители.
В то же время Йоргенсен отметил, что в последние месяцы энергетические рынки продемонстрировали устойчивость, а европейские нефтеперерабатывающие заводы сыграли важную роль в обеспечении поставки необходимого топлива, в частности авиационного.
Почему горючее может оставаться дорогим в 2027 году
Одним из главных рисков является ситуация на мировом рынке дизельного горючего. По словам Йоргенсена, Международное энергетическое агентство предупреждает, что этот рынок будет напряженным в течение длительного времени в 2027 году.
Еврокомиссар подчеркнул, что Европе необходимо обеспечить надежную поставку топлива для населения, бизнеса и обороны. При этом энергоносители должны оставаться доступными по цене.
Европу ждет сложная зима
Йоргенсен заявил, что предстоящая зима будет сложной для граждан ЕС и европейской экономики в целом.
Еврокомиссия вместе со странами-членами и представителями энергетического сектора работает над тем, чтобы смягчить немедленное влияние высоких цен. Параллельно Брюссель будет искать долгосрочные решения, которые снизят стоимость энергоносителей.
Среди приоритетов – увеличение производства горючего на европейских предприятиях и развитие биотоплива. В Еврокомиссии рассчитывают, что это поможет снизить риски, связанные с импортом, и усилить энергетическую безопасность региона.
Напомним, ранее Politico сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила лидерам ЕС рассмотреть создание стратегических запасов газа из-за опасений по поводу возможного дефицита топлива зимой.
По данным издания, в текущем году запасы в европейских хранилищах опустились до рекордно низкого уровня.