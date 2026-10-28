Цены на топливо в ЕС "взлетели к небесам" и останутся высокими в 2027 году, - еврокомиссар

Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом из-за геополитической нестабильности. В Еврокомиссии ожидают, что высокие цены на дизель сохранятся в течение 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по энергетике и жилищной политике Дана Йоргенсена во время пресс-конференции в Брюсселе 28 октября.

Йоргенсен заявил, что энергетический кризис будет влиять как на население, так и на промышленность ЕС. Будущая зима может стать особенно сложной из-за роста затрат на энергоносители.

В то же время Йоргенсен отметил, что в последние месяцы энергетические рынки продемонстрировали устойчивость, а европейские нефтеперерабатывающие заводы сыграли важную роль в обеспечении поставки необходимого топлива, в частности авиационного.

Почему горючее может оставаться дорогим в 2027 году

Одним из главных рисков является ситуация на мировом рынке дизельного горючего. По словам Йоргенсена, Международное энергетическое агентство предупреждает, что этот рынок будет напряженным в течение длительного времени в 2027 году.

Еврокомиссар подчеркнул, что Европе необходимо обеспечить надежную поставку топлива для населения, бизнеса и обороны. При этом энергоносители должны оставаться доступными по цене.

Европу ждет сложная зима

Йоргенсен заявил, что предстоящая зима будет сложной для граждан ЕС и европейской экономики в целом.

Еврокомиссия вместе со странами-членами и представителями энергетического сектора работает над тем, чтобы смягчить немедленное влияние высоких цен. Параллельно Брюссель будет искать долгосрочные решения, которые снизят стоимость энергоносителей.

Среди приоритетов – увеличение производства горючего на европейских предприятиях и развитие биотоплива. В Еврокомиссии рассчитывают, что это поможет снизить риски, связанные с импортом, и усилить энергетическую безопасность региона.