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Глава ЕК предложила создать "стратегические запасы" газа в Евросоюзе, - Politico

06:51 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Глава ЕК предложила создать "стратегические запасы" газа в Евросоюзе, - Politico Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет, чтобы лидеры ЕС рассмотрели идею создания стратегических запасов газа на фоне опасений, что континент столкнется с дефицитом газа зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, запасы газа в существующих европейских хранилищах, которые обычно пополняются в течение года коммерческими компаниями, а в этом году находятся на рекордно низком уровне из-за войны в Иране. В результате эти подорвало рыночные стимулы к пополнению запасов, и блок оказался неподготовленным к зиме.

Хотя дипломатическим представителям пока не было ясно, какую форму примет идея создания резерва, но один высокопоставленный чиновник ЕС охарактеризовал ее как долгосрочную меру по смягчению последствий будущих рисков для поставок, как это уже делается в отношении нефти и нефтепродуктов

Документы с подробным описанием планов на ноябрь по пересмотру системы безопасности газоснабжения ЕС, с которыми POLITICO ознакомилось ранее в этом году, предусматривают меры по стимулированию компаний к более эффективному управлению кризисными ситуациями.

Однако в документах не содержится прямой поддержки создания стратегических запасов, которые правительства должны были бы пополнять до установленного уровня для компенсации дефицита поставок независимо от ситуации на рынке.

При этом два дипломата сказали изданию, что отдельное предложение Еврокомиссии о создании общеевропейского механизма для совместных закупок энергоресурсов не вызвало энтузиазма у лидеров ЕС.

Что еще важно знать

Напомним, в июле гендиректор крупнейшего европейского поставщика природного газа компании Equinor заявлял, что Европа, скорее всего, не сможет заполнить газохранилища на 80% к началу зимы.

Также мы писали, что война на Ближнем Востоке привела к тому, что в июле Бельгия полностью перешла на импорт сжиженного природного газа.

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