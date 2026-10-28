Ціни на пальне в ЄС "злетіли до небес" і залишаться високими у 2027 році, - єврокомісар

Європа зіткнулася з новою енергетичною кризою через геополітичну нестабільність. У Єврокомісії очікують, що високі ціни на дизель збережуться протягом 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань енергетики та житлової політики Дана Йоргенсена під час пресконференції в Брюсселі 28 жовтня.

Йоргенсен заявив, що енергетична криза впливатиме як на населення, так і на промисловість ЄС. Майбутня зима може стати особливо складною через зростання витрат на енергоносії.

Водночас Йоргенсен зазначив, що протягом останніх місяців енергетичні ринки продемонстрували стійкість, а європейські нафтопереробні заводи відіграли важливу роль у забезпеченні постачання необхідного пального, зокрема авіаційного.

Чому пальне може залишатися дорогим у 2027 році

Одним із головних ризиків є ситуація на світовому ринку дизельного пального. За словами Йоргенсена, Міжнародне енергетичне агентство попереджає, що цей ринок залишатиметься напруженим протягом тривалого часу у 2027 році.

Єврокомісар наголосив, що Європі необхідно забезпечити надійне постачання пального для населення, бізнесу та оборони. При цьому енергоносії мають залишатися доступними за ціною.

Європу чекає складна зима

Йоргенсен заявив, що майбутня зима буде складною для громадян ЄС та європейської економіки загалом.

Єврокомісія разом із країнами-членами та представниками енергетичного сектору працює над тим, щоб пом'якшити негайний вплив високих цін. Паралельно Брюссель шукатиме довгострокові рішення, які допоможуть знизити вартість енергоносіїв.

Серед пріоритетів - збільшення виробництва пального на європейських підприємствах і розвиток біопалива. У Єврокомісії розраховують, що це допоможе зменшити ризики, пов'язані з імпортом, і посилити енергетичну безпеку регіону.