ua en ru
Ср, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ціни на пальне в ЄС "злетіли до небес" і залишаться високими у 2027 році, - єврокомісар

15:38 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Ціни на пальне в ЄС "злетіли до небес" і залишаться високими у 2027 році, - єврокомісар Фото: єврокомісар з питань енергетики та житлової політики Дан Йоргенсен (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Європа зіткнулася з новою енергетичною кризою через геополітичну нестабільність. У Єврокомісії очікують, що високі ціни на дизель збережуться протягом 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань енергетики та житлової політики Дана Йоргенсена під час пресконференції в Брюсселі 28 жовтня.

Йоргенсен заявив, що енергетична криза впливатиме як на населення, так і на промисловість ЄС. Майбутня зима може стати особливо складною через зростання витрат на енергоносії.

Водночас Йоргенсен зазначив, що протягом останніх місяців енергетичні ринки продемонстрували стійкість, а європейські нафтопереробні заводи відіграли важливу роль у забезпеченні постачання необхідного пального, зокрема авіаційного.

Чому пальне може залишатися дорогим у 2027 році

Одним із головних ризиків є ситуація на світовому ринку дизельного пального. За словами Йоргенсена, Міжнародне енергетичне агентство попереджає, що цей ринок залишатиметься напруженим протягом тривалого часу у 2027 році.

Єврокомісар наголосив, що Європі необхідно забезпечити надійне постачання пального для населення, бізнесу та оборони. При цьому енергоносії мають залишатися доступними за ціною.

Європу чекає складна зима

Йоргенсен заявив, що майбутня зима буде складною для громадян ЄС та європейської економіки загалом.

Єврокомісія разом із країнами-членами та представниками енергетичного сектору працює над тим, щоб пом'якшити негайний вплив високих цін. Паралельно Брюссель шукатиме довгострокові рішення, які допоможуть знизити вартість енергоносіїв.

Серед пріоритетів - збільшення виробництва пального на європейських підприємствах і розвиток біопалива. У Єврокомісії розраховують, що це допоможе зменшити ризики, пов'язані з імпортом, і посилити енергетичну безпеку регіону.

Нагадаємо, раніше Politico повідомило, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала лідерам ЄС розглянути створення стратегічних запасів газу через побоювання щодо можливого дефіциту палива взимку.

За даними видання, цього року запаси в європейських сховищах опустилися до рекордно низького рівня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Дизпаливо Паливо Єврокомісія Ціни на бензин
Новини
Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії
Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії
Аналітика
Чому реактивні шахеди не дають Росії перевагу: інтервʼю з Киричевським
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому реактивні шахеди не дають Росії перевагу: інтервʼю з Киричевським