ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Цены на аренду квартир взлетели в несколько раз: как война повлияла на рынок жилья в Украине

Среда 15 октября 2025 06:40
UA EN RU
Цены на аренду квартир взлетели в несколько раз: как война повлияла на рынок жилья в Украине Фото: Аренда квартиры (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Стоимость аренды жилья в Украине за последние четыре года претерпела существенные колебания - от резкого роста на Западе до удешевления на Востоке.

Как изменилась стоимость аренды однокомнатных квартир в период с 2021 по 2025 годы, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

2022 год: скачок цен на Западе, падение на Востоке

После начала полномасштабной войны аренда резко подорожала в относительно безопасных регионах.

  • Ужгород - на 125%, до 15 тыс. гривен;
  • Ивано-Франковск - на 119%, до 11 тыс. гривен;
  • Тернополь - на 110%, до 8 тыс. гривен;
  • Львов - на 72%, до 15 тыс. гривен.

Зато в прифронтовых городах цены упали:

  • Харьков - на 35%, до 4 тыс. гривен,
  • Херсон - на 44%, до 2,5 тыс. гривен,
  • Киев - на 14%, до 9 тыс. гривен.

2023 год: постепенное восстановление

Через год рынок начал восстанавливаться.

Наибольший рост наблюдался в Чернигове (+85%) и Житомире (+60%). В Киеве аренда подорожала на 39% - до 12,5 тыс. гривен.

На Западе цены стабилизировались, а в отдельных городах, например в Черновцах и Полтаве, даже снизились на 10-12%.

2024 год: общий рост

В большинстве городов зафиксировано повышение цен.

  • Киев - до 15 тыс. гривен (+18%),
  • Львов - до 18 тыс. гривен (+18%),
  • Черновцы - до 11,6 тыс. гривен (+27%),
  • Чернигов - до 7,5 тыс. гривен (+35%).

Самые низкие цены оставались в Запорожье, Харькове и Херсоне - 3-5 тыс. гривен.

2025 год: умеренный рост

В текущем году стоимость аренды продолжает расти, но уже медленнее.

  • Киев - 17 тыс. гривен (+13%),
  • Одесса - 11 тыс. гривен (+25%),
  • Харьков - 5 тыс. гривен (+29%).

В то же время в Черновцах и Чернигове аналитики фиксируют незначительное снижение - на 6-7%.

Чего ждать дальше

По данным аналитиков, рынок аренды прошел путь от хаотических колебаний к постепенной стабилизации. С 2024 года наблюдается устойчивый рост, а цены традиционно остаются самыми высокими в крупных городах - Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. На востоке аренда все еще самая доступная из-за ситуации с безопасностью.

Напомним, средняя стоимость аренды квартир в Украине в сентябре 2025 года превысила 7,8 тыс. гривен, рост наблюдается по всей стране, быстрее всего цены повышаются на западе и в отдельных центральных областях, тогда как на юге и востоке жилье остается дешевле.

РБК-Украина также писало, что цены на частные дома в Украине выросли во всех регионах за последние четыре года, наиболее стремительное подорожание наблюдается на западе и в центральных областях, тогда как на юге и севере темпы роста были более умеренными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье Аренда недвижимости Квартиры
Новости
Зеленский подтвердил создание военной администрации в Одессе и назвал причину
Зеленский подтвердил создание военной администрации в Одессе и назвал причину
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит